"Se está utilizando el narcotráfico como excusa para una invasión militar": Petro hace llamado a países latinoamericanos en medio de cumbre amazónica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a los países latinoamericanos en medio de la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebra este viernes en Bogotá.

El mandatario pidió enfrentar de manera conjunta las amenazas que pesan sobre la selva, en particular el narcotráfico y las economías ilícitas.

"Se está utilizando el narcotráfico como excusa para una invasión militar, es que me parece que es absolutamente esencial que los ministerios de defensa, o como se llamen en nuestros diversos países de Sudamérica, de Latinoamérica y del Caribe, los ejércitos, las inteligencias policiales se puedan coordinar en la lucha contra los enemigos de la selva amazónica uno de los cuales es narcotráfico”, dijo.

En medio de su declaración, Petro anunció que le pedirá ayuda al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para luchar contra el narcotráfico.

“Por eso, presidente Lula, le pediría que nos ayude a construir esta conferencia de seguridad de América del Sur y de América Latina y del Caribe, pensando en la complejidad de problemas, Solo he mencionado uno, narcotráfico", afirmó.

La V Cumbre de Países Amazónicos comenzó este viernes con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Luis Arce.

La cumbre, que se celebra en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, reúne a mandatarios, ministros, líderes indígenas y representantes de la sociedad civil de países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

En el encuentro también participan las vicepresidentas de Venezuela, Gabriela Jiménez, y de Ecuador, María José Pinto, así como los cancilleres de Perú, Elmer Schialer; Surinam, Melvin Bouva; Bolivia, Celinda Sosa; Venezuela, Yván Gil, entre otros.

El encuentro inició con un minuto de silencio por las 20 víctimas mortales de los atentados de este jueves al ser atacados un helicóptero de la Policía en la localidad de Amalfi y una explosión en las inmediaciones de una base aérea en Cali.