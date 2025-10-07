"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

La líder opositora María Corina Machado habló en La Tarde de NTN24 respecto a la decisión de Estados Unidos de poner fin a cualquier intento de mantener un diálogo diplomático con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Hay que ajustarse a lo que viene diciendo Donald Trump de manera recurrente y durante todos estos meses. Decir la verdad en Venezuela trae muchas consecuencias, lo hemos visto con todas esas personas presas, torturadas y humilladas. Aquí lo que hay no es una dictadura más, es un conglomerado criminal complejo que representa una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, afirmó.

"Creo que la decisión de ayer lo que hace es ratificar lo que ha dicho el propio Marco Rubio cuando dijo que fuimos de la diplomacia a la ley y el orden y de la ley y el orden a la seguridad nacional. Esa fue la secuencia y el que tenga un mínimo de discernimiento entiende lo que representa, porque costó tanto que el mundo se convenciera de que no hablábamos de una dictadura cualquiera, sino de un conglomerado criminal", puntualizó.

"La justicia estadounidense tiene mucha información de Venezuela. Si se trata de una estructura criminal, hay que aplicarle la ley y eso es lo que estamos viendo ahora", agregó.

Respecto a la importancia de que el mundo se convenciera y entendiera que se trataba de conglomerado criminal, Machado aseguró que asumirlo tiene sus consecuencias. "Para nosotros los venezolanos asumir lo que estábamos enfrentando implicaba entender que debíamos arriesgar la vida o la de tu familia, dejar tus casas e incluso el país", dijo.

De acuerdo con la líder opositora, Nicolás Maduro ha violado y ultrajado la soberanía popular y nacional del país.

Respecto a una transición y a la liberación del país, Machado aseguró: “Vamos a recuperar hasta el último milímetro de territorio venezolano y vamos a expulsar a cada uno de los grupos irregulares que han ocupado nuestro territorio”, puntualizó.

Frente a las amenazas de Diosdado Cabello, número dos del régimen de Venezuela, en su contra y contra el pueblo venezolano, la líder opositora afirmó que es consciente de cuál es mi responsabilidad, pero “Jamás se va a negociar la libertad de Venezuela por alguna situación que me incluya”, dijo.

La líder opositora también hizo un llamado a los miembros de los organismos armados, invitándolos a apartarse del régimen madurista y hacer lo que a cada quien le corresponde.

“Este régimen se propuso destruir la institución militar y avanzó mucho en ese sentido. Y nos toca a nosotros construir unas nuevas Fuerzas Armadas, realmente al servicio de la República democrática, nunca más de un grupo criminal. Y habremos aprendido, y han aprendido mucho, los ciudadanos militares también, que en su mayoría son hombres y mujeres honestos, honorables, que aman al país y que quieren un cambio con tantos anhelos”, aseguró.

Y agregó: “A ellos yo les he ofrecido la oportunidad, no de irse por ese despeñadero que ya cae maduro y que es irreversible, irremediable. Por eso te digo, hasta su propio entorno lo ha estado negociando a sus espaldas, ofreciendo fórmulas, cada uno sacrificando a Maduro y quedándose ellos”.

Asimismo, envió un contundente mensaje al pueblo colombiano: "Colombia tendrá paz porque Venezuela tendrá libertad", resaltó.