Lunes, 06 de octubre de 2025
Estados Unidos

Estados Unidos cancela acercamiento diplomático con Venezuela, según informa el New York Times

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Foto AFP
El mandatario estadounidense pidió a su enviado especial Richard Grenell detener todo acercamiento con el régimen de Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló este lunes los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela.

Según informó el New York Times, el mandatario estadounidense pidió a su enviado especial Richard Grenell detener todo acercamiento con el régimen de Maduro.

El enviado especial de Trump había sido una de las fichas más importantes de la Administración estadounidense frente a Maduro.

En el programa CBS Mornings, de la cadena CBS, Grenell fue abordado sobre las recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que ha enviado cartas a Washington y hasta se ofreció a hablar con Trump.

"Maduro se ofreció a hablar con Estados Unidos, ¿Qué van a hacer? ¿Va a hablar sobre los barcos narcotraficantes?", dijo uno de los presentadores.

A lo que Grenell respondió: "Ya he estado dialogando por orden del presidente Trump. He hablado con Maduro, he ido a Venezuela y sigo hablando con su equipo".

Grenell, quien ha sido el que ha gestionado la liberación de presos estadounidenses en Venezuela y ha conversado en persona con Maduro, ha sugerido en varias ocasiones insistir en explorar la vía diplomática y el diálogo con el régimen.

Durante su participación en el encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizado semanas atrás en Paraguay, Grenell aseguró que se “debe evitar una guerra”.

“He visto a Nicolás Maduro, me he sentado en una misma habitación directamente enfrente de él. He articulado la posición de America First. Entiendo lo que él quiere y yo creo que aún podemos lograr un trato. Yo creo en la diplomacia. Yo creo que debemos evitar una guerra”, expresó Grenell en ese entonces.

Pese a esto y en medio del imponente despliegue militar estadounidense en el Caribe, las palabras de Grenell han sido fuertemente criticadas por quienes esperan un accionar contundente sobre Maduro y sus aliados.

Maduro ya ha intentado acercarse, sin resultado, a la Administración Trump, ha bajado el tono y le ha pedido al presidente estadounidense que "luchen" en conjunto contra el narcotráfico, pues señaló que en su país no existe el tráfico de drogas.

Después de conocer la respuesta de Washington a la primera misiva enviada por maduro, el líder del régimen prometió que enviará más cartas a Trump. “Es la primera carta porque seguro enviaré más”, señaló Maduro en la noche de este lunes.

Además, aseguró que buscará con las misivas “defender la verdad” de Venezuela

“Lo importante es defender la verdad de tu país, defenderla por todos los medios. Si cierran una puerta, entras por la ventana; y si cierran la ventana, entras por la puerta por la verdad de tu país”, indicó.

