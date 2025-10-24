NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Donald Trump

Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá: "Me baso en su atroz comportamiento"

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump. (AFP)
Se trata de un cambio de postura repentino del mandatario republicano tras una reunión cordial el 7 de octubre en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó abruptamente las negociaciones comerciales con Canadá, furioso por una campaña publicitaria en el país vecino contra el aumento de aranceles, mientras el primer ministro canadiense, Mark Carney, intentaba aquietar las aguas.

Se trata de un cambio de postura repentino del mandatario republicano tras una reunión cordial el 7 de octubre en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense.

En su red social Truth Social, Trump expresó el jueves su enfado por lo que calificó como un anuncio "falso" que, según él, cita erróneamente al expresidente estadounidense Ronald Reagan hablando sobre política arancelaria.

Según Trump, el anuncio, producido por la provincia canadiense de Ontario y que debe difundirse en cadenas estadounidenses, busca "interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos", que tiene que pronunciarse sobre sus amplios aranceles globales.

"Basándome en su atroz comportamiento, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas", escribió Trump en Truth Social.

El viernes por la mañana arremetió nuevamente contra su vecino en una serie de vehementes mensajes en sus redes sociales en los que afirmó que "Canadá hizo trampa y fue atrapado".

En declaraciones previas a su viaje a Asia este viernes, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero afirmó que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances.

"Y estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados", añadió.

Canadá tiene "que centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar", afirmó.

"No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos", dijo a periodistas en la pista antes de abordar su vuelo.

Los aranceles sectoriales de Trump, especialmente sobre el acero, el aluminio y los automóviles, han afectado gravemente a Canadá.

Pero por ahora, ambos países siguen formando parte del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que garantiza que cerca del 85% del comercio transfronterizo en ambas direcciones siga estando libre de aranceles.

Los tres países se encuentran inmersos en negociaciones relativas a la renovación de su alianza comercial y a los aranceles que busca imponer Trump.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que su país va "muy adelantado" en las negociaciones con Washington.

Además, dijo que su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, irá la próxima semana a Corea del Sur, donde espera sostener reuniones con funcionarios de la administración republicana.

Videos

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

