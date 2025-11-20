Así luce ‘Haymitch’ cuando era joven en el tráiler oficial de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’

La más reciente novela de la saga ‘Los Juegos del Hambre’ ya cuenta con su adaptación a la gran pantalla y luego de una enorme expectativa entre los fanáticos, Lionsgate publicó el primer tráiler oficial de esta nueva película.

‘Amanecer en la Cosecha’ centra su historia en ‘Panem’, 24 años antes de los eventos de ‘Los Juegos del Hambre’ cuando ‘El Capitolio’ está celebrando la 50º edición de la famosa contienda en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La trama se centra en ‘Haymitch Abernathy’, quien en el futuro se vuelve el mentor de ‘Katniss Everdeen’, un joven que es seleccionado como tributo junto a otros 48 adolescentes que deberán luchar por su vida en una sangrienta arena llena de horrores.

En esta ocasión, el actor australiano Joseph Zada fue el elegido para interpretar al joven ‘Haymitch’ y estará acompañado de un gran reparto encabezado por Ralph Fiennes como ‘el presidente Coriolanus Snow’, Elle Fanning interpreta la versión joven de 'Effie Trinket', papel interpretado por Elizabeth Banks en la saga original y Jesse Plemon será la versión joven de ‘Plutarch Heavensbee’.

Este universo vuelve a esta bajo la dirección de Francis Lawrence, quien desde ‘Los juegos del hambre: en llamas’ le ha dado vida a este universo creado por Suzanne Collins.

‘Los Juegos del Hambre’ se ha convertido en una de las sagas juveniles más importantes de los últimos 20 años, no solo por sus escenas de acción sino por una trama que habla de distintos temas como los regímenes autoritarios, la democracia, la política y las tragedias familiares en medio de las revueltas sociales.

La saga original fue protagonizada por Jennifer Lawrence, quien interpretó a ‘Katniss Everdeen’, una joven que vive en un mundo distópico postapocalíptico llamado ‘Panem’, donde ‘El Capitolio’, una ciudad llena de riqueza que tiene sometidos a los 12 distritos, los cuales se ven obligados a enviar anualmente a un niño y una niña para luchar a muerte en ‘Los juegos del hambre’, una especie de programa de telerrealidad.

Pese a que la saga finalizó en ‘Los juegos del hambre: Sinsajo’, las nuevas novelas y adaptaciones cinematográficas se han centrado en explorar el pasado de distintos personajes.

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ llegará a las salas de cine en todo el mundo el 20 de noviembre de 2026, según la publicación del póster oficial.