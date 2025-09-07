NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La medida ha causado gran polémica en el país, pues acusan esta medida de poner en riesgo la salud de los estadounidenses.

El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, anunció su intención de poner fin a todos los mandatos de vacunación, una medida que de aprobarse convertiría al estado en el primero en eliminar por completo la obligatoriedad de las inmunizaciones escolares.

Mientras tanto, en Washington, más de mil empleados y exfuncionarios del departamento de salud enviaron una carta al secretario Robert f. Kennedy jr., exigiéndole su renuncia y acusándolo de poner en riesgo la salud de los estadounidenses.

Para hablar de este tema, se conectó en La Tarde NTN24 la doctora Aileen Marty, médico infectóloga de la organización mundial de la salud, quien explicó los riesgos que traería la medida de quitar la obligatoriedad en las vacunas.

“Gracias a Dios las más recientes no son tan comunicables como las antiguas, un ejemplo: el sarampión, el sarampión es tan comunicable que si no se da la vacuna, vamos a ver brotes de esta enfermedad, es un problema de que el 98% de personas deben estar vacunadas para evitar la propagación de esta enfermedad y si se empiezan a ver más y más niños si vacunar, estos virus y bacterias de otras partes del mundo van a entrar, a producir brotes y tendrán a muchos niños en los hospitales o que la puedan contagiar en su propia casa, generando problemas de salud”, aseveró.

