Estados Unidos incautó cargamento récord de drogas suficiente para "causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida"

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la incautación de un cargamento récord de drogas valorado en $473 millones de dólares, lo que marca la "mayor cantidad de drogas descargadas en la historia de la Guardia Costera", en Port Everglades, el puerto marítimo en Fort Lauderdale, Florida.

De acuerdo con un informe de la Guardia Costera de Estados Unidos, se trata de 76,140 libras de narcóticos ilícitos: 61.740 libras de cocaína y aproximadamente 14.400 libras de marihuana.

VEA TAMBIÉN Marco Rubio anunció creación de coalición internacional con países de Sudamérica para combatir el narcotráfico tras despliegue militar cerca de mar de Venezuela o

La entidad indicó que con el operativo se "impidió el flujo marítimo de aproximadamente 23 millones de dosis potencialmente letales que llegarían a Estados Unidos".

Por otro lado, el contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sudeste de la Guardia Costera, aseguró que la cocaína incautada podría "causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida".

"Para poner esto en perspectiva, las 23 millones de dosis letales de cocaína incautadas por la Guardia Costera de los EE. UU. y nuestros socios son suficientes para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida, lo que pone de relieve la inmensa amenaza que representa el narcotráfico transnacional para nuestra nación", aseguró.

Según las autoridades norteamericanas, el cargamento de drogas ilegales incautado fue resultado de 19 interdicciones en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental y Mar Caribe, las cuales fueron desarrolladas en diferentes días.

VEA TAMBIÉN Fiscal Bondi informó que se están investigando "puentes aéreos" con puntos en Venezuela y Estados Unidos usados por organizaciones del narcotráfico o

"El Equipo Hamilton, junto con nuestros colaboradores, trabajó arduamente durante los últimos meses para proteger al público estadounidense de los peligros que representan los narcóticos ilícitos que ingresan a Estados Unidos", declaró el Capitán John B. McWhite, comandante del Hamilton.

McWhite agregó que solo la tripulación del Hamilton interceptó 11 lanchas rápidas, detuvo a 34 presuntos narcotraficantes e incautó una cifra récord de 20.500 kilos de cocaína