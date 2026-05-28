EE. UU. designó a las bandas criminales brasileñas Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital como Organizaciones Terroristas Extranjeras

Este jueves, el Gobierno de los Estados Unidos designó a las bandas criminales brasileñas Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

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De acuerdo con la Casa Blanca, con esta decisión se intensifica la presión sobre las finanzas de estos grupos ilegales y sus redes de lavado de dinero que hoy operan a nivel global.

El Comando Vermelho es considerada la organización criminal más antigua de Brasil y una de las más poderosas de América Latina.

Originalmente dedicada a delitos menores y al asalto de bancos, hoy en día controla gran parte del tráfico de drogas, armas y el dominio territorial en múltiples regiones de Brasil y países limítrofes.

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Esta agupación criminal nació en 1979 en el Instituto Penal Cândido Mendes, en la isla de Ilha Grande, Río de Janeiro.

Por su parte, el Primeiro Comando da Capital (PCC) es la organización delictiva más grande y poderosa de Brasil y una de las principales redes de narcotráfico en toda Suramérica.

En sus inicios era conocida bajo el nombre de 'Falange Vermelha' y se creó también en la década de los 70 como una alianza de protección entre delincuentes comunes y presos políticos de guerrillas de izquierda encarcelados por la dictadura militar.

El gobierno de Donald Trump determinó que las redes ilícitas de tráfico de drogas y armas, así como las operaciones de lavado de dinero de ambas organizaciones criminales se han expandido desde Brasil y América del Sur hasta extenderse al interior de los Estados Unidos, por lo que afecta la seguridad de la unión americana.