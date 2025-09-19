NTN24
Los índices de muertes por cólera aumentaron en un 50 %; la OMS advierte sobre los contagios

septiembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los índices de muertes por cólera aumentaron en un 50 %, según la OMS - Foto referencia: Canva
A pesar de los tratamientos, la OMS advierte que esta enfermedad sigue cobrando vidas, convirtiéndose en un desafío para la salud pública global.

El cólera es un diagnóstico médico que se produce debido a la ingestión de alimentos o agua contaminados, lo cual produce diarrea intensiva y deshidratación, síntomas causados por una bacteria denominada Vibrio cholerae, la cual, de no ser tratada a tiempo, puede llegar a causar la muerte.

Esta enfermedad ha desatado preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, quien, tras su más reciente informe, lanzó una advertencia debido a los altos índices de mortalidad que se han disparado en los últimos dos años, los cuales dejan ver que, a pesar de los tratamientos que existen, aún hay una amplia brecha de desigualdad, falta de desarrollo social y económico, los cuales tienen un impacto en la salud pública a nivel mundial.

Aunque varios países han implementado modernos modelos para el tratamiento del agua, aún se registran disparidades en temas de agua potable, saneamiento básico e higiene, aspectos esenciales para el cuidado y prevención de este diagnóstico.

Recientemente, la OMS hizo públicas las cifras de esta enfermedad respecto al año anterior, en las cuales se evidenció el aumento tanto en casos detectados como en muertes.

En el registro se evidencia que las personas afectadas con este diagnóstico acrecentaron 5%. En cuanto a las estadísticas por fallecimientos, es preocupante, pues incrementó en el 50% en comparación con los datos compartidos durante el 2023, lo que representó el deceso de 6000 personas. Aunque los principales casos se llegan a presentar en países como

o

Las principales causas del aumento de estas cifras, según la Organización Mundial de la Salud, esto se debe a las “carencias; pueden deberse a conflictos, desplazamientos de población, fenómenos climáticos como ciclones, inundaciones o sequías, y a la falta de inversión en el mantenimiento y la mejora de los servicios y las infraestructuras de agua, saneamiento e higiene”, señala la entidad.

Ante esta situación, la OMS hace una invitación a los gobiernos para que se garantice un mayor control, cuidado y prevención en los contagios de esta enfermedad.

“La vigilancia del cólera debería formar parte de un sistema de vigilancia integrada que incluya la notificación a tiempo, el análisis de datos y la interpretación y el intercambio de información desde el ámbito local hasta la escala mundial”, indicó la entidad.

