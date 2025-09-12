NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Vacuna rusa contra el cáncer muestra una efectividad del 100% - Foto referencia: Canva
Vacuna rusa contra el cáncer muestra una efectividad del 100% - Foto referencia: Canva
Cáncer

Vacuna rusa contra el cáncer muestra una efectividad del 100% y obtuvo aprobación para prueba en humanos

septiembre 12, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los ensayos preclínicos de este fármaco evidenciaron una reducción de los tumores cancerígenos, sin producir efectos secundarios.

La medicina sigue evolucionando en pro de la prevención de enfermedades; recientemente se conoció que el Centro Nacional de Investigación Radiológica y el Instituto Engelhardt de Rusia desarrollaron un fármaco capaz de eliminar células cancerígenas.

Este avance médico ruso conocido como EnteroMix, es una vacuna, la cual tras ensayos preclínicos y de laboratorios en animales se pudo evidenciar su efectividad 100%, dando a su autorización para el ensayo clínico en los seres humanos. Este fármaco, a comparación de los actuales tratamientos como las quimioterapias o la radiación, no produce alteraciones o daños severos.

Esta vacuna superó la etapa preliminar de estudio en la cual se observó un efecto significativo en el tratamiento de células cancerosas, evidenciando la ralentización del crecimiento de tumores hasta su destrucción total, sin causar efectos secundarios.

¿Cómo funciona esta vacuna?

Desde la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA) señalaron que esta vacuna oncolítica se personaliza para cada paciente según su ARN. Asimismo, se conoció que este fármaco EnteroMix combina cuatro virus inofensivos para atacar los tumores cancerosos y de paso refuerza el sistema inmunitario para combatir esta enfermedad, según la información compartida por Times of India.

La noticia de este avance médico para el tratamiento de esta enfermedad se dio a conocer durante el 28.º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado del 18 al 21 de junio de 2025 en San Petersburgo, Rusia.

o

Verónica Skvortsova, directora de la FMBD, señaló que esta vacuna basada en ARNm tendrá varias versiones: “La primera etapa de la vacuna se utilizará para tratar el cáncer colorrectal, mientras que otra versión está en desarrollo para el glioblastoma, un cáncer cerebral, y tipos específicos de melanoma, un cáncer de piel”, según la información compartida por el medio Sputnik.

Por ahora, se esperan los ensayos clínicos en humanos, los cuales tendrán tres fases: la primera sería a personas voluntarias con un diagnóstico de cáncer; en la segunda se buscará evaluar la efectividad del tratamiento y en la tercera y última se buscará determinar; se hará una comparación del tratamiento a largo plazo frente a tratamientos estándar.

Posteriormente, y tras un análisis de estas tres etapas, se presentará ante las autoridades sanitarias, las cuales serán las encargadas de evaluar y determinar su autorización para su implementación médica.

Temas relacionados:

Cáncer

Vacuna

Medicina

Prevención

Rusia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"A los familiares de las víctimas se les está dando apoyo de forma inmediata": secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tras explosión en México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Salud

Ver más
Restaura la visión en solo 30 minutos | Foto Canva
Trendiando

Científicos desarrollan gotas que restauran la visión cercana en solo 30 minutos

El cáncer de vejiga es una enfermedad agresiva | Foto Canva
Trendiando

Nuevo dispositivo médico ofrece una alternativa revolucionaria para tratar el cáncer de vejiga

Un análisis de sangre permitiría detectar el cáncer de ovario en sus primeras etapas - fotos referencia: Canva
Cáncer

Un análisis de sangre permitiría detectar el cáncer de ovario en sus primeras etapas, según investigación

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Salomón Rondón, delantero de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Selección de Venezuela

"Es ídolo en Argentina": así fue recibido Salomón Rondón por aficionados argentinos a su llegada a Buenos Aires para unirse a La Vinotinto

Directivo del Fenerbahce cuestiona rendimiento de Jhon Durán - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

"No es lo que esperábamos": miembro de la junta directiva del Fenerbahce cuestiona el rendimiento de Jhon Jáder Durán

Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Marco Rubio

Durante reunión con presidente sudamericano, Marco Rubio reiteró a la prensa que el régimen venezolano es "una organización criminal"

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela, - Foto de referencia: EFE
Gustavo Petro

"Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima de mostrarse como el gran luchador contra el narcotráfico": Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia

Foto de referencia (AFP)
Polonia

Alerta máxima en Europa: Polonia y la OTAN derriban drones rusos que ingresaron al país y denuncian "provocación a gran escala"

Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Metro de Bogotá

Así reaccionaron los sistemas metro de otras ciudades del mundo a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

Neymar - AFP
Neymar

El mensaje del hijo Neymar al futbolista tras verlo llorar por la peor derrota de su carrera: "Cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal