NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

“Los sobrevuelos no van a parar” y crece la incógnita si Estados Unidos ya está adentro de Venezuela, señaló experto

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Guillermo Pacheco, director internacional de Security College US, explica que las tensiones entre el régimen de Maduro y Estados Unidos “han ido escalando”.

En la noche del pasado viernes en la plataforma Flightradar24 apareció momentáneamente una nave denominada RHINO61 cerca al territorio venezolano a la altura de Puerto Cumarebo en el Estado Falcón, el registro aumento la tensión debido a que Donald Trump recientemente había anunciado que pronto comenzarían las operaciones terrestres.

Para saber más a profundidad sobre el tema en el programa La Tarde de NTN24, Guillermo Pacheco, director internacional de Security College US, explica que “esto ha ido escalando pensando que lo primero fue poner una recompensa de 50 millones para poder empezar a generar ese resquebrajamiento”.

Además, enfatiza en que la tensión sube cada vez más y así lo demuestra “ese poder disuasivo que los Estados Unidos le ha puesto en la costa de Venezuela”.

De acuerdo con Pacheco, los sobrevuelos y la salida de María Corina Machado revelan dos cosas.

  1. El poder disuasivo manifestado en las embarcaciones incluyendo el USS Gerald R. Ford y los sobrevuelos, asegura que “no van a parar en el entendido de mandar señales”.
  2. La manera que sale María Corina: “incluso se menciona que uno de estos sobrevuelos (que realizaron) dos días antes (fue) para que se produjera la salida de María Corina, era para llamar la atención de los radares o la inteligencia venezolana para que no pusieran tanta tensión en esta ruta de salida”.

Adicionalmente, Estados Unidos, según Pacheco, está “mandando mensajes a los venezolanos de que este proceso para poder sacar a Maduro y a todos los que gobiernan con él es en verdad cierto, aquí lo que se genera es que no solo está atento a los venezolanos y a Venezuela, sino que también los otros regímenes como Cuba que sabe que si cae Venezuela, está en peligro, Nicaragua sabe que si cae Venezuela y cae Cuba puede estar en peligro, Petro mismo por esta situación que se ha generado con Maduro, sabe también que puede estar en peligro”.

Sobre la respuesta de Vladimir Padrino, Pacheco afirma que las fuerzas militares del régimen “no tienen los medios y capacidades para ir en contra de un F-18 o de todo lo que les pusieron frente a las costas”.

Y en contexto con el reciente mensaje de Trump, el experto dice que los comandos que entrarán por tierra serán muy específicos, “incluso yo me atrevería a preguntar, ¿no estarán ya adentro de Venezuela?, y algunos en la frontera con Colombia para aprovechar todo este traspase que tiene de Colombia a Venezuela”.

Finalmente, sobre las tensiones de Colombia y el país americano, Pacheco añade que “la inteligencia de Estados Unidos sabe dónde están las mayores producciones de coca dentro de Colombia, sabe también los trases ciegos que tiene con Venezuela, por eso cuando el menciona el hecho de hacer esas entradas terrestres yo creo que lo van a hacer sabiendo exactamente qué es lo que tienen que atacar”.

