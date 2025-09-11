Científicos desarrollan una prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza

Investigadores de la Universidad de Harvard, junto con el sistema de cuidado de la salud Mass General Brigham, el centro de Massachussets Eye and Ear y el Instituto Broad, han creado un sistema capaz de identificar la presencia de cáncer de cabeza y de cuello relacionado con el VPH (virus del papiloma humano).

La prueba denominada HPV-DeepSeek permite detectar pequeños fragmentos microscópicos de ADN del VPH, una sustancia que es liberada por parte de los tumores cancerígenos por medio de la circulación sanguínea.

Mediante el método de laboratorio, junto con ayuda de inteligencia artificial, se analizaron muestras, las cuales arrojaron una mayor precisión en cuanto a detección de enfermedades cancerosas en etapas tempranas.

Para este estudio se analizaron 56 muestras de sangre, dentro de las cuales la mitad correspondía a personas que posteriormente desarrollaron cáncer de cuello relacionado con el VPH y de cabeza, y el restante correspondía a personas con un estado de control saludable.

El análisis del sistema de HPV-DeepSeek detectó la presencia de ADN tumoral del virus del papiloma humano en 22 de 28 pacientes que posteriormente desarrollaron esta enfermedad; las demás muestras dieron negativo frente a síntomas previos.

El primer resultado de estas pruebas arrojó un resultado positivo para esta enfermedad con una antelación de 7,8 años antes de la detección clínica. Frente a esto, los investigadores, con ayuda de un algoritmo de aprendizaje automático, lograron detectar de manera correcta 27 de 28 casos de cáncer 10 años del diagnóstico médico oficial.

Los investigadores de este estudio señalan que este método oncológico del HPV-DeepSeek puede llegar a alcanzar un 99% de sensibilidad y efectividad en la detección temprana del cáncer, superando los métodos actuales aplicados en la medicina.

“Por primera vez nuestro estudio demuestra que podemos detectar con precisión tumores asociados al VPH en personas asintomáticas muchos años antes de que reciban el diagnóstico”, expresó Daniel Faden, uno de los autores de esta investigación.

Sin duda alguna, es un estudio prometedor para la detección temprana de los diagnósticos de cáncer de cabeza y cuello relacionados con el VPH, lo cual a futuro permitiría que las personas tengan acceso a un tratamiento a tiempo que no sea agresivo con su organismo.

Sin embargo, los investigadores manifiestan que estos estudios preliminares deben seguir siendo evaluados antes de ser implementados en los servicios médicos.