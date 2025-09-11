NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza - Fotos referencia: Canva
Prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza - Fotos referencia: Canva
Cáncer

Científicos desarrollan una prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza

septiembre 11, 2025
Por: Natalya Baquero González
El sistema tiene un 99% de efectividad para la detección de enfermedades como el virus del papiloma humano.

Investigadores de la Universidad de Harvard, junto con el sistema de cuidado de la salud Mass General Brigham, el centro de Massachussets Eye and Ear y el Instituto Broad, han creado un sistema capaz de identificar la presencia de cáncer de cabeza y de cuello relacionado con el VPH (virus del papiloma humano).

La prueba denominada HPV-DeepSeek permite detectar pequeños fragmentos microscópicos de ADN del VPH, una sustancia que es liberada por parte de los tumores cancerígenos por medio de la circulación sanguínea.

Mediante el método de laboratorio, junto con ayuda de inteligencia artificial, se analizaron muestras, las cuales arrojaron una mayor precisión en cuanto a detección de enfermedades cancerosas en etapas tempranas.

Para este estudio se analizaron 56 muestras de sangre, dentro de las cuales la mitad correspondía a personas que posteriormente desarrollaron cáncer de cuello relacionado con el VPH y de cabeza, y el restante correspondía a personas con un estado de control saludable.

El análisis del sistema de HPV-DeepSeek detectó la presencia de ADN tumoral del virus del papiloma humano en 22 de 28 pacientes que posteriormente desarrollaron esta enfermedad; las demás muestras dieron negativo frente a síntomas previos.

El primer resultado de estas pruebas arrojó un resultado positivo para esta enfermedad con una antelación de 7,8 años antes de la detección clínica. Frente a esto, los investigadores, con ayuda de un algoritmo de aprendizaje automático, lograron detectar de manera correcta 27 de 28 casos de cáncer 10 años del diagnóstico médico oficial.

o

Los investigadores de este estudio señalan que este método oncológico del HPV-DeepSeek puede llegar a alcanzar un 99% de sensibilidad y efectividad en la detección temprana del cáncer, superando los métodos actuales aplicados en la medicina.

“Por primera vez nuestro estudio demuestra que podemos detectar con precisión tumores asociados al VPH en personas asintomáticas muchos años antes de que reciban el diagnóstico”, expresó Daniel Faden, uno de los autores de esta investigación.

Sin duda alguna, es un estudio prometedor para la detección temprana de los diagnósticos de cáncer de cabeza y cuello relacionados con el VPH, lo cual a futuro permitiría que las personas tengan acceso a un tratamiento a tiempo que no sea agresivo con su organismo.

Sin embargo, los investigadores manifiestan que estos estudios preliminares deben seguir siendo evaluados antes de ser implementados en los servicios médicos.

Temas relacionados:

Cáncer

Investigación

Estudio

Análisis

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos hablando de una irrupción deliberada en territorio no solamente polaco, sino que también de la OTAN": expertos sobre la incursión de drones rusos sobre Polonia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

NTN24 tuvo acceso a una de las bases clave en el entrenamiento de los marines en EE. UU., mismos que fueron desplegados cerca de las costas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Torres Gemelas

"Ese estruendo todavía lo recuerdo, todavía lo tengo en mi mente": testimonio de la única costarricense sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Tragedia en México por explosión de camión que trasportaba gas - AFP
Explosión

Aumenta a seis el número de muertos por explosión de un camión con gas en México

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Foto: AFP
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

Más de Salud

Ver más
Restaura la visión en solo 30 minutos | Foto Canva
Trendiando

Científicos desarrollan gotas que restauran la visión cercana en solo 30 minutos

El poder del perdón | Foto Canva
Ponte al Día

Perdonar no es olvidar: la reflexión espiritual que puede cambiar tu vida

Efectos silenciosos de la menopausia - Foto referencia: Canva
Salud

Expertos invitan a prestarle atención a los efectos silenciosos de la menopausia por su repercusión en la salud física y mental

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Dron Volando - Foto: Canva
Noticias medio ambiente

Drones restauran ecosistema clave en el nacimiento del río Atrato

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Bolsonaro

Defensa de Bolsonaro pide su absolución por golpismo en Brasil antes de veredicto

Buque de EE.UU. en Panamá -Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El imponente lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie atracó en Panamá

Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila | Foto EFE
Realeza Británica

La reina Camila, esposa del rey Carlos III, revela que sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia

Los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre - Foto: AFP
Astronomía

Desde eclipses hasta la visualización de planetas, los eventos astronómicos que se vivirán durante septiembre

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal