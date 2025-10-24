NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"20% de la operatividad de la Armada de Estados Unidos está en este momento en el Caribe frente a Venezuela": periodista David Alandete

octubre 24, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El corresponsal de ABC España aseguró que Trump es capaz de "bombardear un centro logístico de distribución de cocaína dentro de Colombia".

David Alandete, periodista y corresponsal de ABC España, analizó en el programa La Tarde de NTN24 el despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe al que se sumó un poderoso portaaviones.

Alandete afirmó que el despliegue está cerca de sumar 12.000 efectivos movilizados que representan alrededor de "un 20% de la operatividad de la Armada de Estados Unidos (que) está en este momento en el Caribe frente a Venezuela".

o

Ese porcentaje, en palabras del corresponsal, "es mucho y no es todo, porque hay también un control, claro, de seguimiento desde el Pentágono y desde el Comando Sur, es decir, no es solo es esta operatividad, es la priorización de la lucha contra el narcotráfico".

Afirmó que los ataques a embarcaciones venezolanas y los sobrevuelos de aviones bombarderos y helicópteros en las costas de Venezuela eran "imposibles" si se pensaban hace un año.

Y consideró que con el despliegue militar y las sanciones de la administración Trump al régimen "se le está privando de su principal vía de ingresos". "El régimen vive de lo que le llega de Chevron, que es para cobrarse deuda, y del narcotráfico según la fiscalía de Estados Unidos", aseveró.

o

Mencionó que está "convencido", de acuerdo con lo que ve en el entorno de la administración del presidente Donald Trump, que el republicano está ya entrando en la fase de ataques en tierra tras su despliegue militar en el Caribe y "que esos golpes irán antes a Colombia que a Venezuela".

El periodista precisó que Trump, "sin querer preguntar y sin tener que preguntarle a Petro", es capaz de "bombardear un centro logístico de distribución de cocaína dentro de Colombia", con herramientas con las que cuenta actualmente que se lo facilitarían.

Dichas herramientas fueron argumentadas por Alandete en la información "muy valiosa" que tiene el jefe de Estado estadounidense de parte de dos tipos que están en prisión, Clíver Alcalá y Hugo 'El Pollo' Carvajal, quienes "han cantado una ópera para reducir sus condenas".

o

Alcalá y Carvajal, de acuerdo con Alandete, "le han dado (a Trump) coordenadas clarísimas desde dónde recibía la cocaína, dónde estaba, cómo se almacenaba y cuáles eran los centros de producción, y eso el presidente Trump lo puede utilizar claramente".

"20% de la operatividad de la Armada de Estados Unidos está en este momento en el Caribe frente a Venezuela": periodista David Alandete

