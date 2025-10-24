Trump está considerando atacar instalaciones que producen cocaína dentro de Venezuela, dice CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando atacar las instalaciones que producen cocaína y las rutas utilizadas para el tráfico de drogas dentro de Venezuela, pero aún no ha decidido si procederá, informó CNN el viernes, citando a tres funcionarios estadounidenses.

El medio de comunicación estadounidense informó además que los funcionarios aseguraron que Trump tampoco ha descartado tomar un enfoque diplomático con Venezuela para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, incluso después de que la administración cortara conversaciones activas con Nicolás Maduro.

La declaración que uno de los funcionarios le dio a CNN, según informaron, está relacionada con que "hay planes sobre la mesa que el presidente está considerando" respecto a operaciones en suelo venezolano, pero que Trump "no ha descartado la diplomacia".

De voz de un segundo funcionario, el canal estadounidense supo que "hay muchas propuestas que se han sugerido al presidente", mientras que un tercer trabajador del Gobierno indicó que la planeación se está llevando a cabo en toda la administración, pero que el enfoque en los niveles más altos está actualmente en atacar las drogas dentro de Venezuela.

La novedad se da luego del anuncio de Estados Unidos este viernes sobre el despliegue de un portaaviones, el más moderno del mundo, y su flotilla acompañante para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

Estados Unidos ha desplegado además ocho buques de la Armada, entre ellos tres destructores, un crucero, un buque de combate litoral y tres buques de asalto anfibio acompañados por un contingente de infantes de marina. También dispuso 10 aviones de combate furtivos F-35 en Puerto Rico.

Aunque Trump lo negó el jueves, plataformas especializadas mostraron que Washington envió al menos un bombardero B1-B frente a la costa de Venezuela el jueves, después de hacer una demostración de fuerza la semana pasada con bombarderos B-52 que sobrevolaron cerca del país durante varias horas.

Expertos aseguran que Venezuela se vería enormemente superada en capacidad militar en caso de que llegue a darse un conflicto directo con los Estados Unidos.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que las fuerzas armadas del régimen venezolano cuentan con 123.000 efectivos, además de 220.000 miembros de milicias voluntarias conformadas por simpatizantes de Maduro, aunque varios sectores internacionales aseguran que esas cifras son mucho menores.

Maduro, quien a comienzos de esta semana afirmó que Venezuela posee 5.000 misiles tierra-aire rusos para contrarrestar a las fuerzas estadounidenses, ordenó ejercicios militares a nivel nacional y desplegó soldados en sus fronteras ante el aumento de las tensiones.

La Casa Blanca, entretanto, ha respondido de manera tajante a la advertencia de Maduro utilizando demostraciones de su poderío de guerra en el Caribe y anticipando desde hace algunos días que implementará acciones en tierra tras haber logrado un "dominio marítimo".