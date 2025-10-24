"Aquí las democracias van a tener que definir si están con Estados Unidos o con el narcoterrorismo": Antonio de la Cruz analiza despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe

El presidente de Inter-American Trends y analista político, Antonio de la Cruz, conversó con La Tarde de NTN24 sobre el despliegue el portaaviones USS Gerald R.Ford en el Caribe.

De la Cruz afirmó que a administración Trump está enviando un mensaje muy contundente y que ese mensaje es “para Caracas y Bogotá porque ese eje Maduro-Petro ha permitido un auge al narco, y penetración criminal y alianzas con actores hostiles a Estados Unidos (…). Los carteles deben entender que la impunidad hemisférica se acabó”.

Además, hizo énfasis en que esto también es darse cuenta de quién domina “el hemisferio occidental”, y que “aquí las democracias van a tener que definirse si están con Estados Unidos o si están con el narcoterrorismo”.

El invitado también se refirió a la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa, su hijos y el ministro del Interior, a la lista Clinton diciendo: “podrían salir de la lista si rectifican este uso que hacen actualmente de los fondos provenientes de actividades ilícitas”.

Sin embargo, comentó que hay una posibilidad de salir de la lista OFAC, pero “en el caso de Petro no lo veo”.

“Yo creo que en ese idealismo o soberbia Petro creo que él puede ser el líder, así como pensó Chávez, ser el segundo Simón Bolívar; él también cree que puede llegar a ocupar esas posiciones”, añadió.

Y puntualizó que “Petro no mira lo que ocurre en Venezuela porque él sabe que es una plataforma que le permite consolidar su posición dentro de Colombia”.