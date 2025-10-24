NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Aquí las democracias van a tener que definir si están con Estados Unidos o con el narcoterrorismo": Antonio de la Cruz analiza despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz, analista político, también conversó sobre la inclusión de Petro a la Lista Clinton.

El presidente de Inter-American Trends y analista político, Antonio de la Cruz, conversó con La Tarde de NTN24 sobre el despliegue el portaaviones USS Gerald R.Ford en el Caribe.

De la Cruz afirmó que a administración Trump está enviando un mensaje muy contundente y que ese mensaje es “para Caracas y Bogotá porque ese eje Maduro-Petro ha permitido un auge al narco, y penetración criminal y alianzas con actores hostiles a Estados Unidos (…). Los carteles deben entender que la impunidad hemisférica se acabó”.

Además, hizo énfasis en que esto también es darse cuenta de quién domina “el hemisferio occidental”, y que “aquí las democracias van a tener que definirse si están con Estados Unidos o si están con el narcoterrorismo”.

o

El invitado también se refirió a la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa, su hijos y el ministro del Interior, a la lista Clinton diciendo: “podrían salir de la lista si rectifican este uso que hacen actualmente de los fondos provenientes de actividades ilícitas”.

Sin embargo, comentó que hay una posibilidad de salir de la lista OFAC, pero “en el caso de Petro no lo veo”.

“Yo creo que en ese idealismo o soberbia Petro creo que él puede ser el líder, así como pensó Chávez, ser el segundo Simón Bolívar; él también cree que puede llegar a ocupar esas posiciones”, añadió.

Y puntualizó que “Petro no mira lo que ocurre en Venezuela porque él sabe que es una plataforma que le permite consolidar su posición dentro de Colombia”.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Administración Trump

Petro en Lista Clinton

Gustavo Petro

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Aquí las democracias van a tener que definir si están con Estados Unidos o con el narcoterrorismo": Antonio de la Cruz analiza despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Comando Sur estadounidense advierte sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe: "la fuerza de combate más capaz del mundo"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Príncipe William y su esposa | Foto AFP
Príncipe William

El príncipe William se quiebra al recordar a la princesa Diana en una campaña sobre prevención del suicidio

Foto de bombardeo en Gaza (EFE)
Franja de Gaza

Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes tras bombardeos israelíes y pidió al Ejército que se retire por 24 horas para "rescatarlos"

Diosdado Cabello - Ronald Ojeda - Foto EFE
Diosdado Cabello

Fiscalía de Chile no descarta pedir extradición de Diosdado Cabello por crimen de Ronald Ojeda

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 - Foto referencia: Canva
FIFA

Selección pondría en riesgo su clasificación a la Copa del Mundo de 2026: recientemente recibió sanción por parte de la FIFA

Danny Ocean

"Eres una bruja": Louis BPM responde a Danny Ocean por borrar una canción por razones políticas

Cráneo antiguo - Foto de referencia Canva
Investigación

Hallan cráneo de un millón de años que podría reescribir la historia de la evolución humana

Príncipe William y su esposa | Foto AFP
Príncipe William

El príncipe William se quiebra al recordar a la princesa Diana en una campaña sobre prevención del suicidio

Foto de bombardeo en Gaza (EFE)
Franja de Gaza

Hamás dice que perdió contacto con dos rehenes tras bombardeos israelíes y pidió al Ejército que se retire por 24 horas para "rescatarlos"

Diosdado Cabello - Ronald Ojeda - Foto EFE
Diosdado Cabello

Fiscalía de Chile no descarta pedir extradición de Diosdado Cabello por crimen de Ronald Ojeda

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"A Petro no le interesa nada mientras logre mantenerse en el poder en el 2026": Enrique Gómez sobre revocación de visado de EE. UU. a Petro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda