"33 grupos sancionados por EE.UU. incluidas organizaciones terroristas extranjeras, están operando en el hemisferio occidental": jefe del Comando Sur de Estados Unidos

El almirante de la Marina y jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey,(SOUTHCOM), se encuentra en Argentina, como parte de una visita de tres días, durante la cual mantiene reuniones con autoridades de defensa en Buenos Aires.

En suelo argentino, mediante una conferencia, Holsey ofreció un discurso de apertura en el que abordó las amenazas que enfrenta el hemisferio.

"Los desafíos y amenazas que se extienden desde la Cordillera Andina hasta el Estrecho de Magallanes son cada vez más complejos”, inició.

“La expansión del alcance, la escala y la fuerza de las organizaciones criminales transnacionales en toda la región es una de las principales preocupaciones”, continuó.

Recordó además que, “33 grupos sancionados por los Estados Unidos, incluidas 10 organizaciones terroristas extranjeras recientemente designadas, están operando en el hemisferio occidental”.

“Están involucrados en el tráfico ilícito de drogas, armas, productos básicos, vida silvestre y personas que les generan 358 mil millones de dólares al año en ingresos", agregó.

La agenda de Holsey incluye reuniones bilaterales con el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, y otras autoridades.

Con más de dos siglos de vínculos diplomáticos, Estados Unidos y Argentina continúan fortaleciendo su asociación y promoviendo la democracia, la seguridad y la prosperidad en la región.

Esta visita se da al tiempo en que Estados Unidos designó al Cártel de los Soles, grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, como una "organización terrorista”.

Tras esta designación, el Gobierno Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura de Maduro.

Entretanto, la Casa Blanca anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.