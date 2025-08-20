NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Jefe del Comando Sur

"33 grupos sancionados por EE.UU. incluidas organizaciones terroristas extranjeras, están operando en el hemisferio occidental": jefe del Comando Sur de Estados Unidos

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Alvin Holsey, almirante de la Marina y jefe del Comando Sur de Estados Unidos - EFE
Alvin Holsey, almirante de la Marina y jefe del Comando Sur de Estados Unidos - EFE
En suelo argentino, mediante una conferencia, Alvin Holsey ofreció un discurso de apertura en el que abordó las amenazas que enfrenta el continente americano.

El almirante de la Marina y jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey,(SOUTHCOM), se encuentra en Argentina, como parte de una visita de tres días, durante la cual mantiene reuniones con autoridades de defensa en Buenos Aires.

o

En suelo argentino, mediante una conferencia, Holsey ofreció un discurso de apertura en el que abordó las amenazas que enfrenta el hemisferio.

"Los desafíos y amenazas que se extienden desde la Cordillera Andina hasta el Estrecho de Magallanes son cada vez más complejos”, inició.

“La expansión del alcance, la escala y la fuerza de las organizaciones criminales transnacionales en toda la región es una de las principales preocupaciones”, continuó.

Recordó además que, “33 grupos sancionados por los Estados Unidos, incluidas 10 organizaciones terroristas extranjeras recientemente designadas, están operando en el hemisferio occidental”.

o

“Están involucrados en el tráfico ilícito de drogas, armas, productos básicos, vida silvestre y personas que les generan 358 mil millones de dólares al año en ingresos", agregó.

La agenda de Holsey incluye reuniones bilaterales con el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, y otras autoridades.

Con más de dos siglos de vínculos diplomáticos, Estados Unidos y Argentina continúan fortaleciendo su asociación y promoviendo la democracia, la seguridad y la prosperidad en la región.

Esta visita se da al tiempo en que Estados Unidos designó al Cártel de los Soles, grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, como una "organización terrorista”.

o

Tras esta designación, el Gobierno Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura de Maduro.

Entretanto, la Casa Blanca anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.

Temas relacionados:

Jefe del Comando Sur

Comando Sur

Argentina

Conferencias

América Latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá la flota de Estados Unidos en el Caribe atacar botes, submarinos o aeronaves de Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos en Venezuela

En menos de 48 horas el régimen de Maduro suma al sindicalista Roberto Campero a la lista de presos políticos

BALLENA CURIOSIDADES - Foto: Canva
Ballenas

Las Gigantes del Mar y sus Fascinantes Secretos

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Tsunami

Alerta de tsunami: estos son los horarios estimados de llegada de fuertes olas de hasta tres metros a países de Latinoamérica

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Jair Bolsonaro y Álvaro Uribe (EFE)
Álvaro Uribe

¿Detención de expresidentes de Brasil y Colombia pone en jaque la democracia en América Latina?

Presos políticos en Venezuela

En menos de 48 horas el régimen de Maduro suma al sindicalista Roberto Campero a la lista de presos políticos

Messi tras lesionarse con el Inter de Miami (EFE)
Lionel Messi

¿Llegará para el partido en el que la Vinotinto se juega su clasificación al Mundial? Esto se sabe sobre la lesión de Lionel Messi

Argentina ante Venezuela en Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 - Foto: EFE
La Vinotinto

"Pide selección": jugador con pasado en La Vinotinto aportó con gol para que el América de Cali acceda a octavos de Copa Sudamericana

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE)
Ecuador

¿Qué busca el presidente ecuatoriano con su gira por países de Latinoamérica?

Foto referencia | Canva
Tenis

Polémica en el mundo del tenis: 12 importantes figuras se bajaron de reconocido torneo a tan pocas horas de su estreno

Sede del Ministerio Público de Venezuela
Denuncia

Abren investigación contra spa en Caracas que tenía cámaras ocultas en la sala de depilación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano