Así suena 'La cacería comenzó': el corrido dedicado al régimen de Maduro que es viral en redes sociales

El cubano Michel Gutiérrez Carbonell, conocido artísticamente como Michel La Leyenda, compuso un corrido dedicado al régimen de Venezuela.

Puntualmente, el artista de la isla caribeña se inspiró en la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece el Gobierno de los Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro Moros.

El tema musical, que fue compuesto en tres días, alcanzó rápidamente la virilidad en las distintas plataformas digitales.

Gutiérrez Carbonell, habló para NTN24 sobre su creación. “Me dicen (en redes) que cuando Venezuela sea libre, ese será uno de los himnos”, dijo el entrevistado.

“Actualmente llevo mi teléfono hasta el baño, por si se me ocurre una idea, rápidamente la escribo. Venezuela libre, que se libere de toda esa patraña”, acotó.

El invitado en el canal de las Américas recordó que dicho corrido lo publicó inicialmente en su cuenta “El periodista sin ley” en TikTok.

La canción de Michel, vale mencionar, cuenta con una caricatura de Maduro, vestido con una camisa roja, huyendo de varios agentes de la DEA.

Junto al autoproclamado “presidente de Venezuela”, aparecen sus ministros de Interior y de Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, respectivamente.

Estas tres cuestionadas figuras, en dicha ilustración, aparecen corriendo en señal de huída de su territorio mientras son perseguidos por helicópteros de la agencia antidrogas de la unión americana.

Tanto el Tiktok como en Youtube, la canción de Gutiérrez Carbonell acumula un significativo número de visualizaciones y ‘likes’.