NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Maduro

Así suena 'La cacería comenzó': el corrido dedicado al régimen de Maduro que es viral en redes sociales

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Bandera de Venezuela / Caricatura en IA de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE / Youtube - Canal: Michel La Leyenda
Bandera de Venezuela / Caricatura en IA de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE / Youtube - Canal: Michel La Leyenda
Michel Gutiérrez Carbonell, autor de este tema musical, dijo en NTN24: "Me dicen que cuando Venezuela sea libre, ese será uno de los himnos".

El cubano Michel Gutiérrez Carbonell, conocido artísticamente como Michel La Leyenda, compuso un corrido dedicado al régimen de Venezuela.

Puntualmente, el artista de la isla caribeña se inspiró en la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece el Gobierno de los Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro Moros.

o

El tema musical, que fue compuesto en tres días, alcanzó rápidamente la virilidad en las distintas plataformas digitales.

Gutiérrez Carbonell, habló para NTN24 sobre su creación. “Me dicen (en redes) que cuando Venezuela sea libre, ese será uno de los himnos”, dijo el entrevistado.

“Actualmente llevo mi teléfono hasta el baño, por si se me ocurre una idea, rápidamente la escribo. Venezuela libre, que se libere de toda esa patraña”, acotó.

o

El invitado en el canal de las Américas recordó que dicho corrido lo publicó inicialmente en su cuenta “El periodista sin ley” en TikTok.

La canción de Michel, vale mencionar, cuenta con una caricatura de Maduro, vestido con una camisa roja, huyendo de varios agentes de la DEA.

Junto al autoproclamado “presidente de Venezuela”, aparecen sus ministros de Interior y de Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, respectivamente.

Estas tres cuestionadas figuras, en dicha ilustración, aparecen corriendo en señal de huída de su territorio mientras son perseguidos por helicópteros de la agencia antidrogas de la unión americana.

o

Tanto el Tiktok como en Youtube, la canción de Gutiérrez Carbonell acumula un significativo número de visualizaciones y ‘likes’.

Temas relacionados:

Maduro

Diosdado Cabello

Vladimir Padrino

Régimen

Dictadura

DEA

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así suena 'La cacería comenzó': el corrido dedicado al régimen de Maduro que es viral en redes sociales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
España reporta el peor desastre ambiental por incendios forestales durante los últimos 30 años - Foto EFE
España

Ola de calor deja más de 1.000 muertos y el peor desastre ambiental por incendios forestales en 30 años en España

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cumple actualmente prisión domiciliaria-Foto: EFE
Jair Bolsonaro

Este es el motivo por el que Jair Bolsonaro dejó por unas horas su prisión domiciliaria a pocas semanas de conocerse su veredicto

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro dice que avión de EE.UU. ingresó "a la región de información venezolana" el día de las elecciones

Estatus de protección Temporal (TPS) - Foto de EFE
Estados Unidos

Jueza bloquea temporalmente la deportación de hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cumple actualmente prisión domiciliaria-Foto: EFE
Jair Bolsonaro

Este es el motivo por el que Jair Bolsonaro dejó por unas horas su prisión domiciliaria a pocas semanas de conocerse su veredicto

Torneo de tenis - Foto de referencia: EFE
Tenis

Tenista se percató de engaño visual de pelota que traspasó la malla en pleno partido y derivó en un punto para su rival

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional y Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
CPI

CPI ordena al fiscal Karim Khan se aparte del caso Venezuela por "conflicto de interés"

Jhayco | Foto: AFP
Cantante

Revelan imagen del arresto del reguetonero puertorriqueño Jhayco por presunta posesión de drogas en Florida: “tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz”

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro dice que avión de EE.UU. ingresó "a la región de información venezolana" el día de las elecciones

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

Un delirante Maduro admite que no duerme, cantó, ordenó repartir fusiles y habló de "cobardes" incapaces de decir "las cosas en la cara"

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Nuevo récord: Shakira vendió más de un millón de entradas en México en medio de su gira musical

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano