Miércoles, 20 de agosto de 2025
Narcotráfico en Venezuela

En medio de la presencia militar estadounidense en el Caribe, Guyana denuncia que toda la droga le entra por Venezuela

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Frontera entre Venezuela y Guyana / Foto: AFP
Destacó que aunque Guyana no produce cocaína, es un punto de tránsito debido a su ubicación geográfica.

En medio de las acusaciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, de dirigir una red de narcotráfico en la región, este martes James Singh, jefe de la Unidad Antinarcóticos de Aduanas de Guyana señaló que Venezuela es el mayor punto de transbordo para el contrabando de droga en su país.

"Anteriormente, hemos visto drogas ingresar a Guyana con destino a Norteamérica. Recientemente, sin embargo, se ha producido un cambio. Ahora las drogas se dirigen a África Occidental y Europa", declaró Singh.

Destacó que aunque Guyana no produce cocaína, es un punto de tránsito debido a su ubicación geográfica.

"Llegan desde Venezuela por avión o barco. No ayuda que (Venezuela) sea un narcoestado y reclame dos tercios de nuestro territorio", dijo Singh.

A su juicio, el despliegue militar y policial en el Mar Caribe ha ocasionado que la ruta hacia Estados Unidos sea más peligrosa para los traficantes.

Explicó que CANU ha realizado varias operaciones conjuntas exitosas que han resultado en importantes incautaciones de drogas.

"No podemos luchar solos. Combatimos a un enemigo en diferentes frentes. Es una red, por lo que las alianzas son clave", afirmó.

En el ámbito internacional, la CANU colabora directamente con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y con agencias del Reino Unido, Canadá, Brasil, Colombia, Francia y Surinam.

