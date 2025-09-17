NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

“A mí no me amenace y aquí lo espero si quiere”: Petro responde a Trump tras la descertificación

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Petro aseguró que se trata de "una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína".

Este miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Este anuncio, aunque no pone en riesgo el apoyo económico de Estados Unidos al país sudamericano, sí supone un golpe político para Petro y ad portas de la carrera política por la Presidencia.

Asimismo, calificó la medida como "un insulto personal", pues señaló que, "si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico ese he sido yo a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido, de los intentos de homicidio, de la persecución permanente contra mí y mi familia".

"Y me refiero básicamente a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína y un insulto obviamente para mi vida personal porque si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico ese he sido yo a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido, de los intentos de homicidio, de la persecución permanente contra mí y mi familia. Cuando se ataca a la persona y a la familia hay que defenderse indudablemente y más cuando se ataca toda una sociedad injustamente."

“Es cierto que las afirmaciones que el gobierno de Trump ha hecho sobre Colombia y sobre mi propia estrategia de lucha antinarcóticos son mentiras. Decidieron no mirar las cifras que se les entregaron; en cambio, prefirieron una alianza ideológica de extrema derecha: gente de Miami, colombianos muy ricos que viven cerca de quienes hoy gobiernan en Estados Unidos", dijo.

"Entre otras cosas, señor Trump, le advierto que, en mis investigaciones sobre narcotráfico, ese poder político que vive junto a usted en Miami, proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos", agregó.

Y le advirtió: "tenga mucho cuidado; le puedo mostrar, cuando quiera, las investigaciones que yo realicé y que fueron materia de procesos judiciales y de confesión plena de los narcotraficantes".

Finalmente, lanzó una fuerte advertencia hacia su par norteamericano a quien le dijo que no acepta "misiles o asesinatos" sino "inteligencia".

“A mí no me amenace y aquí lo espero si quiere”, dijo.

