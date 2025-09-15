Presidente Gustavo Petro confirma que los Estados Unidos descertifican a Colombia en lucha antidrogas

Este lunes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que los Estados Unidos descertifican a Colombia en la lucha antidrogas.

"Voy a anunciar hoy que los Estados Unidos nos descertifican, después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína, porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano, de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurnen más las narices", dijo.

VEA TAMBIÉN Embajador de Colombia en EE. UU. publicó columna en importante diario norteamericano en la que aboga por la no descertificación o

La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores. En el caso de Colombia, representa en la actualidad una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

Con esta decisión, se golpearía a la cooperación para que la fuerza pública de Colombia combata a cárteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN y las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Cabe recordar, además, que Colombia fue descertificada una primera vez en 1996, cuando Ernesto Samper era presidente y enfrentaba un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali.

Este lunes, en diálogo con NTN24, el exfiscal general de Colombia y precandidato presidencial, Francisco Barbosa, aseveró que hay muchas razones de por medio para la descertificación, pero, para él, la principal es que “Petro (el presidente de Colombia) se alió básicamente con los criminales y no ha luchado contra el narcotráfico en estos últimos años”.

VEA TAMBIÉN “La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga o

“Uno no puede pretender de la noche a la mañana resolver el problema de una decisión de posible descertificación simplemente diciendo que ahora sí va a retomar la erradicación cuando ha ocurrido que saca de la cárcel a narcotraficantes o que se sube a tarima con extraditables”, indicó el invitado.

“Estamos viendo que la erradicación forzosa desapareció en Colombia y la manual ha disminuido, el compromiso eran 35.000 hectáreas y al día de hoy está en 3.000 y la producción de hoja de coca ha aumentado, ese es uno de los grandes problemas que se tiene”, enfatizó Barbosa.