Abinader aclara a Diosdado Cabello: Yo hablé de narcotráfico, no sé por qué se sintió aludido

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, respondió al ataque del ministro del chavismo, Diosdado Cabello, quien cargó contra varios líderes de la región por expresar apoyo al despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe para atacar el narcotráfico.

"Yo no hice ningún pronunciamiento contra él ni contra Venezuela. El gobierno fue que lo declaró terrorista (al cartel de los Soles). Y me extraña que él se refiere a mí de manera despectiva, pero trata con mucho respecto a Marco Rubio, y llama a reunirse con Trump. Le vi ahí su valentía, ¡qué valentía!", dijo Abinader días después de que Cabello lo tildara de "estúpido pillo".

Dominicana emitió un comunicado el pasado 2 de septiembre en el que declaró como "organización terrorista" al cartel de los Soles, la supuesta organización del narcotráfico que, según Estados Unidos, encabeza Nicolás Maduro.

"La Constitución dominicana establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional", añadió la declaración oficial.

Sin embargo, para el segundo frente al chavismo, el apoyo a la operación militar implica una traición a los intereses de sus propios ciudadanos, en particular a los pescadores.

Cabello también aprovechó para insultar a la primera ministra de Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar, a quien se refirió como "la borracha", al mencionar que también apoya la lucha contra narcotraficantes.