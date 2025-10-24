Abogado de Álvaro Uribe habla en NTN24 sobre absolución de la condena del expresidente colombiano: "Una sentencia que es impecable"

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió en NTN24 a la reciente absolución que recibió el exmandatario colombiano por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Y es que Uribe Vélez, quien gobernó al país entre 2002 y 2010, fue hallado culpable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

VEA TAMBIÉN Defensa de Álvaro Uribe acudirá a organismos internacionales tras los comentarios de Gustavo Petro por fallo en que salió absuelto o

Sin embargo, la defensa del abogado logró tumbar la medida de casa por cárcel y, además, llevó el caso a una segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó dicha condena y lo declaró inocente de todos los cargos.

En ese contexto, el abogado jefe de la defensa jurídica del político indicó que "la justicia se abre camino a veces más rápido, otras veces más tarde, pero llega, y le llega a todos. Y llegó para dejar clara la inocencia plena de Álvaro Uribe Vélez".

Granados habló de la absolución de Uribe y las acusaciones contra el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump. En esa línea agregó que la justicia “está llegando para quienes lo han perseguido (a Uribe) y para quienes le han hecho tanto daño a Colombia”.

“El mayor enemigo de Colombia es el narcotráfico y todos los que han apoyado a estos delincuentes, a estos asesinos que acaban a los jóvenes con ese veneno que es la droga, que destruyen vidas humanas, que terminan matando por la droga, por la ambición y todos los que lo apoyan, pues tienen que responder ante la justicia en Colombia o fuera de ella y no hay nadie que esté por fuera de eso, llámese presidente de la República o quien sea”, agregó.

En cuanto a los argumentos jurídicos presentados para que Uribe saliera libre de toda acusación, el abogado destacó la labor de los magistrados del tribunal que tuvieron la decisión final ante la solidez de las pruebas presentadas.

“Las razones jurídicas se imponen tarde o temprano, ha habido coherencia, consistencia (...) Tenemos a una sala de un tribunal muy profesional, de jueces de carrera, magistrados de amplia experiencia, profesores que son muy respetados no sólo en Colombia sino en el exterior y que ustedes ven con una sentencia de lujo, como pocas en la historia de Colombia”.

Finalmente, aseguró que no habría lugar a un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia tras el fallo absolutorio: “Una sentencia que es impecable, pero quienes deciden eso no somos nosotros los abogados litigantes, sino somos jueces de la Corte Suprema, magistrados de amplia experiencia, que tendrán la oportunidad de decirlo”.