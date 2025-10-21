¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y revocó una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria tras un fallo en primera instancia de la juez 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.

Durante el anuncio de la decisión, el Tribunal se refirió a la negligencia, las incoherencias y fallas de la juez al validar pruebas sugestivas y débiles en el fallo preliminar, que fueron consideradas como ilícitas dentro del proceso.

Jaime Lombana, abogado defensor del expresidente Uribe; Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, e Iván Cancino González, abogado penalista, hablaron sobre este tema en el programa La Noche de NTN24.

Lombana aseguró en primer lugar que para la defensa se trataba de un día "en que triunfa la democracia, la institucionalidad, el respeto por la dogmática y la ciencia penal".

El abogado además agradeció a Claudia Gurisatti, directora de NTN24, y a la precandidata presidencial Vicky Dávila por haber abierto las puertas en los medios de comunicación para mostrar lo que calificó como "un montaje" contra el expresidente.

El exfiscal general de la Nación, por su parte, consideró relevante el hecho de que Uribe ha estado presente durante todo el proceso judicial y contrastó ese comportamiento con los de algunos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, que están siendo investigados por corrupción, según indicó.

"Es un contraste que le demuestra a la nación toda cuál es el verdadero talante democrático de quienes deben gobernar a Colombia", puntualizó Martínez, que ejerció como ministro de Justicia en el Gobierno de Ernesto Samper; del Interior en el de Andrés Pastrana, y de la Presidencia en el de Juan Manuel Santos.

Cancino mencionó que lo expuesto por el Tribunal "más que reproches a la figura de la jueza es un reproche a su decisión", y agregó que el martes quedaron en evidencia los errores que Heredia cometió.

"El Tribunal hizo una corrección utilizando muy bien la regla de los principios de la prueba", dijo Cancino y destacó el proceder del Tribunal Superior de Bogotá a favor de la justicia sobre el exjefe de Estado de 73 años.

Tras el fallo del Tribunal, Lombana aseveró que se demostró que "la justicia existe" y calificó la actuación de la juez como "un exabrupto político", pues se "corrieron las barreras de las garantías" para perseguir y cuestionar a Uribe.

Sobre lo que viene, Martínez aseguró que "este proceso es de dos instancias, pero aún quedaría la posibilidad de una casación" y explicó que las presuntas víctimas harán uso de ese recurso extraordinario que "debería interponerse dentro de los cinco días siguientes".

El exfiscal precisó que la casación no se va a tramitar necesariamente en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia "por el rigor que tiene este recurso técnico y cuya procedencia está siendo cada vez más limitada en la instancia de la Corte".

Asimismo, Lombana señaló que el recurso puede o no ser admitido por la Corte y anticipó que en caso de que sea aceptado, no quiere decir que se le dé validez al punto de los demandantes, sino que va a ser estudiado con los protocolos determinados.

"Por ahora lo que sí es absolutamente claro es que esta decisión es la que cuenta, que Álvaro Uribe no tiene una espada encima de su cabeza con una condena, que es un hombre libre e inocente no por duda, sino porque la justicia encontró que no delinquió y no cometió ningún delito", acotó.