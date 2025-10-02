NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Venezuela

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El Helicoide, considerado el peor centro de desapariciones y torturas en América Latina, fue escenario de un espectáculo de fuegos artificiales, en lo que muchos consideran una burla hacia las víctimas y la comunidad internacional.

Hay indignación internacional por el escenario que ha sido utilizado por el régimen de Maduro para el inicio anticipado de “la Navidad”.

Este centro de desapariciones, de torturas y de delitos de lesa humanidad, alberga a decenas de presos políticos que han sido sometidos a diversas formas de abuso, incluyendo torturas y aislamiento prolongado.

Estas acciones están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional, mientras el régimen celebra, cientos de detenidos continúan en condiciones precarias y con riesgo para sus vidas.

Según la Organización No Gubernamental Foro Penal, hasta el 29 de septiembre de 2025 se han registrado 838 presos políticos en Venezuela. Entre ellos, 735 son hombres y 103 mujeres, con 665 militares y 173 civiles. La mayoría fueron capturados después de las elecciones de junio de 2024.

También está Biagio Pilieri, de 60 años, ex diputado y coordinador del partido Convergencia, detenido desde agosto de 2024 y mantenido en completo aislamiento.

Otro caso notable es el de Perkins Rocha, abogado especializado en derecho público y asesor jurídico, detenido sin una orden pública de aprehensión y acusado de múltiples delitos, incluyendo terrorismo y traición a la patria.

La estrategia de adelantar las festividades navideñas mediante decreto, dos meses antes de diciembre, es vista como un intento de distraer la atención de la profunda crisis social, económica y política que afecta a Venezuela.

Este evento ocurre en medio de un despliegue militar antidrogas de Estados Unidos en el Caribe, dirigido contra grupos narcoterroristas relacionados con el régimen de Maduro.

Desde 2014, el Foro Penal ha registrado 18.503 casos de detenciones por motivos políticos en Venezuela, lo que subraya la magnitud de la represión en el país.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

