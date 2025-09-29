Administración de Control de Drogas de Estados Unidos anuncia amplio operativo contra cartel de droga latinoamericano

Este lunes la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunció un gran operativo contra el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la agencia antidrogas, en el operativo contra el famoso cártel logró la incautación de 22 toneladas de cocaína, así como también la captura de 670 personas involucradas con el grupo criminal.

En la operación, destinada a desmantelar al CJNG, se llevó a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras.

La DEA también incautó: 92,4 kilogramos de polvo de fentanilo, 1.157.672 pastillas falsificadas, 6.062 kilogramos de metanfetamina, 22.842 kilogramos de cocaína, y 33 kilogramos de heroína.

Logrando así un total de 18.644,105 en incautaciones de divisas, además que informó que en el operativo también hay 28.694,429 activos incautados y 244 armas de fuego.

VEA TAMBIÉN "Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela o

La agencia antidrogas afirmó por medio de un comunicado que: “El CJNG opera globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países. El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones”.

Por lo que se compromete a desmantelar las redes de “comando, control y distribución del CJNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho”.

Ya que ‘El Mencho’ sigue siendo un fugitivo que hace parte de la lista de los más buscados por el organismo y ofrece por él una recompensa de 15 millones de dólares.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que: “La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos”.

“Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará. Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas”, agregó.

Cole también puntualizó que cada arresto, incautación y dólar confiscado al CJNG representa “vidas salvadas y comunidades protegidas”.

“Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, sentenció el funcionario.