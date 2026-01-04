NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“Ahora que Maduro está detenido en EE. UU. la principal exigencia es la libertad de los presos políticos”: Teniente José Ángel Rodríguez

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El militar exprisionero del régimen de Maduro relató la razón por la que lo capturaron y cómo los torturaron junto con sus compañeros.

La persecución a los opositores del régimen de Nicolás Maduro ha estado presente a lo largo de los años, y es que poner tras las rejas a sus detractores ha sido parte del macabro proceder del chavismo para silenciar a la disidencia.

Desde distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos ha sido una constante el llamado a la urgencia de actuar ante el terrorismo del régimen contra los venezolanos y la exigencia de la libertad inmediata de todos los presos políticos.

o

Teniente José Ángel Rodríguez, militar venezolano en el exilio, exprisionero de la dictadura de Nicolás Maduro y víctima del régimen, pues la dictadura le ha desaparecido a varios familiares entre ellos, padres y hermanos, habló en NTN24 acerca del tema y dijo: “ahora que Nicolás Maduro se encuentra detenido aquí en Estados Unidos, la principal exigencia es la libertad de los presos políticos”.

Luego contó la razón por la que lo capturó el régimen: “Desde el 2017 empezamos a conspirar contra el régimen junto con otros compañeros, pero en un intento fallido nos capturaron, posteriormente me escapé con Ronald Ojeda y nos fuimos a Perú, luego decidimos volver a Venezuela y hacer parte de la operación ‘Aurora’, luego volvimos a Perú y Ronald decidió irse a Chile donde fue asesinado por el régimen y yo me vine a Estados Unidos”.

Además, agregó lo que vivió dentro de los centros de detención de la dictadura: “Cuando estuvimos detenidos había un centro de torturas y cuando fuimos capturados y podíamos ser sometidos a golpes y descargas eléctricas, durante 11 días fuimos encapuchados, nos echaron gas lacrimógeno en la cara, fuimos esposados en tubo, la privación del sueño era otra, había tortura psicológica porque llamaban a nuestras familias a que escucharan o vieran nuestro sufrimiento, falta de alimentación, el encierro, en fin, fueron algunas de las cosas que vivimos, unos más que otros, pero que buscaba era someter nuestra dignidad y convicción”.

