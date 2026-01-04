NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos de izquierda se pronuncian en conjunto frente a los hechos ocurridos en Venezuela

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de Maduro | Foto: AFP
En el comunicado señalaron que una de sus preocupaciones es que haya una “apropiación externa de recursos naturales o estratégicos” en Venezuela.

Después de que el gobierno de Donald Trump capturara a Nicolás Mauro y a su esposa Cilia Flores, en la madrugada del 3 de enero, diferentes gobiernos han expresado su apoyo, mientras otros difieren en las recientes acciones de Estados Unidos.

Varios gobiernos de izquierda, en este sentido, expusieron su posición tras la captura de Maduro en medio de los ataques, el sábado, de Estados Unidos a Venezuela.

Los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela, y reafirmando su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, expresan de manera conjunta las siguientes posiciones”, escribieron en el comunicado.

Además expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Aseguraron, a su vez, que las acciones de Estados Unidos constituyen a un “precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.

En ese contexto, reiteraron que la situación de Venezuela “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”.

Asimismo, escribieron que el proceso político debe ser liderado solo por las y los venezolanos, y que de esa manera la situación se conduciría a “una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.

“Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”, enfatizaron.

En su documento le hicieron un llamado al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los “mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

Finalmente, concluyeron y expusieron su angustia ante el “intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Tormenta invernal Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Tormenta invernal complica viajes de fin de año en Estados Unidos: más de 9.000 vuelos fueron cancelados o retrasados

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro dice que incautación de petrolero hecha por Estados Unidos es un "robo descarado"

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Exjefe de campaña de María Corina Machado descarta posibilidad de que la líder de la democracia en Venezuela elija "el exilio" tras recibir el Nobel de la Paz

Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Tormenta invernal Estados Unidos - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Tormenta invernal complica viajes de fin de año en Estados Unidos: más de 9.000 vuelos fueron cancelados o retrasados

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro dice que incautación de petrolero hecha por Estados Unidos es un "robo descarado"

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Exjefe de campaña de María Corina Machado descarta posibilidad de que la líder de la democracia en Venezuela elija "el exilio" tras recibir el Nobel de la Paz

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

La maniobra del régimen de Maduro en respuesta al asecho de Estados Unidos y su despliegue en el Caribe

Superficie lunar - Foto Canva
Luna

Otro país, además de Estados Unidos y China, se une a la carrera lunar y anuncia también que explorará planeta "hermano" de la Tierra

Hallaca venezolana
Navidad

Venezolanos hacen malabares para tener en la mesa la infaltable hallaca, más apretada que nunca

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre