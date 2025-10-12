Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Un helicóptero se precipitó a tierra en la tarde de este sábado en Huntington Beach, al sur de California.

El siniestro se produjo en el cruce entre Pacific Coast Highway y Huntington Street ante la mirada de los espectadores, quienes grabaron el momento exacto de la caída.

Los testigos del siniestro viralizaron en redes sociales videos que muestran al helicóptero maniobrando de forma errática a baja altura.

VEA TAMBIÉN Cuatro heridos y al menos 100 viviendas afectadas deja incendio en Perú o

Al mismo tiempo, se escucha a los transeúntes angustiados por la situación.

En las imágenes se observa cómo el helicóptero pierde el control y se estrella contra unas palmeras de un edificio cercano activando alarmas entre residentes y turistas en una de las zonas más concurridas de Los Ángeles.

Las autoridades locales confirmaron que al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios.

Por el momento no se difundieron las identidades de las víctimas ni tampoco de los tripulantes.

VEA TAMBIÉN Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país o

De acuerdo a información difundida por CBC News, en el helicóptero estaban a bordo dos tripulantes al momento de la caída en una zona hotelera al sur de California. A su vez, se conoció que los tripulantes fueron rescatados con vida entre escombros.