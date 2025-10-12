NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
Accidente aéreo

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

octubre 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
Programa: El Informativo
En video quedó registrado el momento en el que la aeronave se precipita a tierra ante la mirada de decenas de personas que se encontraban cerca.

Un helicóptero se precipitó a tierra en la tarde de este sábado en Huntington Beach, al sur de California.

El siniestro se produjo en el cruce entre Pacific Coast Highway y Huntington Street ante la mirada de los espectadores, quienes grabaron el momento exacto de la caída.

Los testigos del siniestro viralizaron en redes sociales videos que muestran al helicóptero maniobrando de forma errática a baja altura.

Al mismo tiempo, se escucha a los transeúntes angustiados por la situación.

En las imágenes se observa cómo el helicóptero pierde el control y se estrella contra unas palmeras de un edificio cercano activando alarmas entre residentes y turistas en una de las zonas más concurridas de Los Ángeles.

Las autoridades locales confirmaron que al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios.

Por el momento no se difundieron las identidades de las víctimas ni tampoco de los tripulantes.

De acuerdo a información difundida por CBC News, en el helicóptero estaban a bordo dos tripulantes al momento de la caída en una zona hotelera al sur de California. A su vez, se conoció que los tripulantes fueron rescatados con vida entre escombros.

