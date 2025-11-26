Al menos dos soldados de la Guardia Nacional de EE. UU. fueron atacados con disparos muy cerca de la Casa Blanca

Autoridades de Estados Unidos atienden una situación de seguridad por disparos en Washington DC, muy cerca de la Casa Blanca, donde al menos dos soldados de la Guardia Nacional resultaron heridos.

Según reportes preliminares, el tiroteo se ha producido en Farragut Square en donde la Policía hace presencia y tiene bloqueada la zona.

Se indica que los uniformados recibieron disparos y se desconoce su estado. El tirador está bajo custodia de las autoridades.

Mediante su cuenta de X, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se pronunció sobre el caso y dijo que su cartera trabaja con las autoridades locales para atender la situación.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC. El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando con la Policía local para recopilar más información", comentó.

Por su parte, el Departamento de Policía de Washington DC entregó una actualización y dijo que "la escena está asegurada" y "un sospechoso está detenido".

Finalmente, la portavoz del gobierno del presidente Donald Trump, Karoline Leavitt, señaló que "la Casa Blanca ha sido informada de esta situación trágica y el presidente se mantiene al tanto".

Cabe mencionar que efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en la capital del país durante varios meses por orden del presidente Trump para combatir el crimen.