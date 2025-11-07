China presenta su portaviones más avanzado y asienta un golpe estratégico en su competencia con EE. UU.

Las agencias estatales de noticias Xinhua y CCTV-E informaron el evento oficial de las últimas pruebas del portaviones más moderno del país, el hecho se celebró el pasado miércoles durante una ceremonia en la provincia insular de Hainan, en presencia del presidente Xi Jinping.

Este buque de guerra recibe el nombre de “Fuijan”, su paso por la ceremonia incentivo a “Xi Jinping a (subir) a bordo del Fuijan (…) y se informó sobre el desarrollo de las capacidades de combate del sistema del portaviones y la construcción y aplicación del sistema de catapulta electromagnética” informó el medio Xinhua.

Características del buque Fuijan

El nuevo portaviones chino se posiciona como el primer del mundo propulsado convencionalmente y utiliza catapultas electromagnéticas EMALS.

Posee un desplazamiento de entre 80.000 y 85.000 toneladas .

. Su desplazamiento es de aproximadamente 316 metros .

. Equipado con un radar CS346A y un sistema de alerta y respuesta antisubmarina tipo 562.

y un sistema de alerta y respuesta antisubmarina tipo 562. Utiliza ocho calderas diésel que generan vapor para alimentar cuatro turbinas lo que produce una potencia de 163 MW, alcanzando una velocidad aproximada de 30 nudos y autonomía de 14.000 km.

y autonomía de 14.000 km. Capacidad de transportar entre 48 y 60 aviones, helicópteros y drones, además, permite que los aviones despegue con cargas de armas y combustibles más pesadas para que puedan atacar objetivos enemigos a mayores distancias.

Buques chinos vs buques estadunidenses

Según CNN en términos de números, la armada de buques de Beijing es ahora mayor que la de Washington, y los astilleros chinos puedes producir nuevos buques a un ritmo mayor.

Bajo el liderazgo de Xi, China ha estado construyendo la armada más grande del mundo, lanzando buques de guerra de avanzada tecnología, sin embargo, el país americano sigue teniendo una ventaja tanto tecnológica como en el despliegue de los portaviones.

Finalmente, en sus próximos avances, China presentará otro portaviones conocido como Tipo 004, que empleará tecnología EMALS y que se sospecha que iguale al USS Ford, actualmente el portaviones más avanzado de Estados Unidos, según AIR Data News.