Así es el F-16 que llegará a país latinoamericano y revolucionará la defensa aérea regional

El caza F-16 es un avión de combate con gran capacidad de maniobra y velocidad, cuenta con un cañón interno M61 Vulcan, diversos misiles y bombas, sin mencionar su capacidad de transportar aproximadamente 12,000 kg de armamento en 11 soportes externos.

Este caza llega desde Dinamarca directo a Argentina, donde estos dos países firmaron un contrato por la compra de 24 aviones de combate que se encuentran en la fase preliminar en Dinamarca y se espera que llegue al país latinoamericano en diciembre de este año, según lo indica el medio El Cronista.

Sin embargo, para esta fecha solo se tiene predestinado la llegada de seis aviones. Algo innovador de los nuevos cazas que llegaran a Argentina es el modelo, ya que estos estarán con un recubrimiento de pintura furtiva Have Glass V en sus fuselajes.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, expresó “muchas gracias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Usted está trasformando el país, está sacando a la Argentina de décadas de decadencia”, afirmó desde la cabina de uno de los aviones daneses.

Cabe recalcar que Argentina ya contaba con un F-16, aunque sin capacidad de vuelo, su operación solo se destina a entrenamiento de mecánicos y personal de mantenimiento de la Fuerza Aérea Argentina.

El presidente argentino también manifestó: “esta tarea que estamos llevando adelante solo es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas, grandes seres humanos y extremadamente talentosos”, esto según lo informo el diario de Tandil.

En el mercado este avión está valuado entre 20 millones y 27 millones de dólares, sin contar el costo que consume la hora de vuelo que actualmente está entre los 20.000 dólares aproximadamente.