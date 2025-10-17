Así se ven las primeras imágenes del espacio transmitidas en tiempo real por un nuevo canal que emite las 24 horas del día

El espacio exterior ahora puede verse en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Un nuevo canal británico, Space Live, comenzó a transmitir imágenes continuas en calidad 4K desde la Estación Espacial Internacional (EEI) ofreciendo una experiencia inmersiva sin precedentes.

La iniciativa busca acercar al público a las maravillas del universo mediante una emisión continua y sin cortes, disponible las 24 horas del día.

En la pantalla, los espectadores pueden observar amaneceres, tormentas espaciales y el reflejo del sol sobre los océanos, acompañados únicamente por el sonido ambiente que se capta fuera de la Tierra.

La transmisión, según informó el diario The Guardian, se realiza mediante cámaras de ultra alta definición instaladas en la EEI, lo que permite observar la curvatura terrestre, formaciones nubosas y el contraste entre la luz y la oscuridad del espacio.

Aunque ya existían canales que ofrecían imágenes desde el espacio, Space Live se diferencia por su continuidad, calidad y precisión geográfica, ya que incluye un rastreador en la esquina de la pantalla que muestra la ubicación exacta de la estación en tiempo real.

Su estreno captó la atención global al mostrar las primeras imágenes del reflejo del sol sobre el Golfo de Vizcaya, en el límite entre España y Francia.

Además de su valor como entretenimiento, el canal también tiene un propósito educativo. Expertos destacan que puede convertirse en una herramienta de aprendizaje para estudiantes, profesores y científicos, al ofrecer una visión constante del planeta desde el exterior.

Como curiosidad, una de las frases que retomó The Guardian tras el lanzamiento es la del astronauta estadounidense Neil Armstrong.

VEA TAMBIÉN La NASA detecta agua en el vacío del espacio: el cometa 3I/ATLAS cambia lo que se sabía sobre los cometas o

“Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la industria de los salvapantallas”, mencionó el medio británico en referencia a los avances tecnológicos que hoy permiten observar el espacio con una nitidez nunca antes vista.

El proyecto fue posible gracias a la empresa británica de medios espaciales Sen, que el pasado 15 de octubre lanzó la señal en colaboración con el canal ITV del Reino Unido.