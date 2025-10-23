Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Un nuevo nivel de barbarie fue alcanzado por Rusia cuando bombardeó varios puntos de la ciudad de Járkov, al oriente del país y la segunda ciudad más grande de Ucrania.

El ataque afectó a un jardín infantil, dejando como resultado un muerto y 7 heridos. El presidente Volodímir Zelenski condenó el cobarde ataque.

Una cámara de seguridad captó el momento cuando había peatones cruzando la calle y la explosión sacudió la zona, un dron ruso de gran tamaño cayó justo en la fachada del jardín infantil.

Los servicios de emergencia de Ucrania informaron que 48 niños habían sido evacuados por policías y bomberos. En las imágenes se puede ver a los niños evacuados, presas del miedo y abrazando fuertemente a quienes los rescataban.

Según las autoridades, varios niños muestran síntomas de estrés postraumático.

Los servicios de emergencia reportaron que una persona murió y otras siete resultaron heridas en el bombardeo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó el ataque ruso al jardín de niños desde su cuenta en X e insistió en que esa acción es una afrenta a quienes buscan la paz.

“Un ataque con drones rusos ha alcanzado una guardería en Járkov, tras un ataque masivo durante la noche. Desgraciadamente, ha habido una víctima mortal. Mi más sentido pésame a la familia. Hasta el momento, siete personas han resultado heridas y están recibiendo atención médica. Todos los niños han sido evacuados y se encuentran ahora en refugios. Los informes preliminares indican que muchos de ellos muestran reacciones de estrés agudo” aseveró el mandatario.

“No hay justificación para un ataque con drones contra un jardín de niños, ni la puede haber jamás. Es evidente que Rusia se está volviendo cada vez más descarada. Estos ataques son una afrenta de Rusia a todos los que insisten en una solución pacífica”, complementó.

El ataque se produjo tras una noche de intensos bombardeos que causaron la muerte de al menos seis personas, entre ellas dos niños, en Kiev y la región circundante, y un día después de que se conociera el aplazamiento de la cumbre prevista en Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Rusia multiplicó los bombardeos contra la red eléctrica y la infraestructura gasifera ucraniana, ocasionando cortes en ambos servicios antes del invierno.