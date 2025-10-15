NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Congreso Español

Así fue ovacionada María Corina Machado en el Parlamento español por el Premio Nobel de la Paz

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado | Foto: EFE
Rápidamente el Nobel se convirtió en el tema principal de la sesión.

Una sesión de control al Gobierno en el Congreso de España fue el escenario de una gran ovación de pie en reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras ser galardonada con el Nobel de Paz por su lucha para la restitución de la democracia en Venezuela.

Los aplausos no se hicieron esperar luego de que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, hiciera una dura crítica al gobierno español por evitar felicitar a la político venezolana.

"María Corina Machado encarna todo lo que ustedes desprecian. Primero, la verdad, su némesis absoluta. Segundo, la justicia, a la que manosean sin pudor. Lo dice la Comisión de Venecia, su modelo no cumple con los estándares europeos", dijo.

"Tercero, María Corina Machado representa a las mujeres libres y fuertes, las que no se dejan utilizar y menos con fines electorales espurios (...) Y finalmente, María Corina encarna la paz civil", expuso antes de solicitar a los congresistas aplaudir a la líder venezolana.

Rápidamente el Nobel se convirtió en el tema principal de la sesión y Toledo cuestionó al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, por la postura adoptada.

"Señor Bolaños, el viernes le preguntaron por el premio Nobel a María Corina Machado. Usted no quiso felicitarla ni siquiera nombrarla. Eso sí, dijo que el Gobierno, y cito, trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consistieron exactamente esas intensas gestiones?"

"¿por qué miente tanto? El Gobierno no pudo trabajar intensamente para liberar a María Corina porque nunca ha estado en la cárcel. Perseguida, sí. Hostigada, sí. Presa, nunca".

Aunque la bancada del PSOE y sus socios se abstuvieron de participar del aplauso, fue un momento emotivo que marcó el debate.

Mientras tanto en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro evita a referirse al Nobel, pero el gobernante la calificó a la galardonada de 58 años de "bruja demoníaca".

En la clandestinidad desde de agosto de 2024 tras las protestas desatadas contra la reelección de Maduro en medio de sus denuncias de fraude, fue reconocida "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", dijo el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

