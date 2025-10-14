NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Pedro Sánchez

Así fue como el presidente de España Pedro Sánchez evitó felicitar a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz; la oposición advierte presunta "complicidad e intereses"

octubre 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Aunque el mandatario del país europeo dijo que no solía pronunciarse sobre ese tipo de premios, sí lo hizo del 2018 al 2020 cuando ya era presidente.

El Gobierno de España, esta vez en voz del propio presidente, Pedro Sánchez, continúa evitando felicitar a la líder opositora María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz 2025.

En declaraciones a la cadena SER de España, Sánchez eludió pronunciarse sobre el galardón concedido a la líder política venezolana, manteniendo una posición que ya ha generado críticas en diversos sectores internacionales.

o

"Bueno, vaya por delante que yo respeto y mucho el trabajo de María Corina y que espero además como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España que la situación en Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo, claro", expresó Sánchez al ser cuestionado acerca de por qué no se había referido al reconocimiento a Machado.

Asimismo, Sánchez resaltó que su Gobierno ha sido "bastante contundente" en su rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela las últimas elecciones.

Nicolás Maduro, cabe recordar, fue supuestamente elegido para un nuevo período en el poder, pese a que la oposición demostró un claro fraude electoral, que varios sectores de la comunidad internacional respaldaron.

o

"Yo es que no me pronuncio sobre los premios Nobeles", especificó Sánchez argumentando la razón por la que no había dicho nada al respecto por medio de sus plataformas ni en los distintos eventos.

Al ser interrogado por la periodista sobre si le parecía justo que el premio Nobel de la Paz haya sido entregado a la reconocida opositora venezolana, Sánchez respondió que "no entra a valorarlo", especificando que sí respeta "y mucho" el trabajo de Machado.

Pese a que Sánchez afirmó que no suele pronunciarse cuando se entrega un premio Nobel, en su cuenta de X hay mensajes de felicitaciones a ganadores de premios Nobel de la Paz, al menos entre 2018 y 2020 cuando él ya era presidente del país europeo.

Sánchez escribió en 2018, cuando el galardón fue entregado a Denis Mukwege y Nadia Murad, que ambos inspiraban a todos a "seguir luchando, a decir basta ya, por todas las mujeres y niñas sometidas a violencia sexual en conflictos armados" con "su testimonio, acción y compromiso". "¡Enhorabuena!", agregó.

De igual manera, cuando fue anunciado el premio Nobel de la Paz de 2019, Sánchez posteó en X, para entonces Twitter, que "el Nobel Peace Prize reconoce la labor del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, para alcanzar la paz y poner fin al conflicto fronterizo con Eritrea. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana". "¡Congrats!", apuntó.

Por último, en el año de 2020, luego de que el premio Nobel de la Paz fuera anunciado para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el mandatario español escribió nuevamente "enhorabuena" para felicitar a dicho programa por su "cooperación y solidaridad" en una "alianza global".

o

Entretanto, el opositor Partido Popular español calificó de "vergonzoso" que Sánchez no felicitara a Machado y se cuestionó si "callaba por cobardía, por complicidad o por intereses", e indicaron que lo que no quería el Gobierno, presuntamente, era "molestar a Maduro" y al "mediador oficial de todos sus negocios", el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Los diputados del principal partido de la oposición política en España promoverán en el Senado y en el Congreso de los diputados una declaración institucional para exaltar a Machado como ganadora del premio Nobel de la Paz 2025.

Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

