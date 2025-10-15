"Qué miedo le tienen ustedes a Maduro, son rehenes de un narcodictador": diputada del PP ante postura del Gobierno de España por el Nobel a Machado

La figura de la líder opositora venezolana María Corina Machado y su reciente premio Nobel de Paz se convirtió en el tema principal durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de España.

Y es que la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de felicitar a la líder opositora venezolana fue tocado por la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien cuestionó al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, por la postura adoptada.

Allí, Álvarez de Toledo señaló: “Señor Bolaños, el viernes le preguntaron por el premio Nobel a María Corina Machado. Usted no quiso felicitarla ni siquiera nombrarla. Eso sí, dijo que el Gobierno, y cito, trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consistieron exactamente esas intensas gestiones?”.

Posteriormente y ante la respuesta de Bolaños, la diputada del PP continuó preguntando “¿por qué miente tanto? El Gobierno no pudo trabajar intensamente para liberar a María Corina porque nunca ha estado en la cárcel. Perseguida, sí. Hostigada, sí. Presa, nunca”.

Cuestionó también a Sánchez, quien aseguró que no opina sobre los Nobel de la Paz, pero felicitó a seis galardonados antes de guardar silencio sobre Machado.

“Usted ya miente por defecto, como Sánchez. Ayer dijo que él no se pronuncia sobre los Nobel y resulta que tiene una historial de felicitaciones. Qué miedo le tienen ustedes a Maduro, son rehenes de un narcodictador”, añadió.

Álvarez de Toledo destacó el papel de la líder opositora galardonada con el Nobel de Paz el viernes 10 de octubre. “María Corina Machado encarna todo lo que ustedes desprecian. Primero, la verdad, su némesis absoluta. Segundo, la justicia, a la que manosean sin pudor. Lo dice la Comisión de Venecia, su modelo no cumple con los estándares europeos”, dijo.

“Tercero, María Corina Machado representa a las mujeres libres y fuertes, las que no se dejan utilizar y menos con fines electorales espurios (...) Y finalmente, María Corina encarna la paz civil”, añadió.

Ante la sala, la diputada arremetió contra el Gobierno y dijo que “no se atreve a llamar dictador a Maduro”, para posteriormente pedir un aplauso a la Nobel de Paz 2025 a quien catalogó como “heroína de la democracia”.

Ante dicha acción, la bancada del PSOE y sus socios de extrema izquierda se abstuvieron de participar del aplauso. Además, Vox tampoco se levantó de la silla durante el momento, pero Santiago Abascal cuestionó a Sánchez por los presuntos nexos con Maduro, al momento de tomar la palabra.