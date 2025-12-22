NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
España

Así funcionaba la red criminal que prometía trabajo a colombianos en España: ocho personas fueron capturadas

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Policía España - Foto REFERENCIA AFP
La red, ubicada en Sevilla, buscaba a "personas en situación de extrema necesidad" y les prometía mejores empleos.

Ocho personas fueron detenidas por pertenecer a una red que se dedicaba a captar personas en Colombia y llevarlas irregularmente a España para luego cobrarles grandes sumas de dinero, informó este lunes la Policía Nacional española.

"Al menos 22 personas habrían entrado en España de esta manera", indicó la policía en un comunicado.

La red, ubicada en Sevilla, buscaba en Colombia a "personas en situación de extrema necesidad", a las que ofrecía llevar a España "para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración", explica el comunicado.

La organización entregaba pasajes de avión a las víctimas, tanto hombres como mujeres, a las que pedía hacerse pasar por turistas al llegar a España, donde les conseguía empleo.

Posteriormente les informaba de que tenían una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros (entre 4.700 y 5.800 dólares) con la red, que además se quedaba con parte del dinero que ganaban, según la policía.

Si no podían pagar, "la organización criminal recurría a amenazas directas contras sus familias en Colombia", varias de las cuales "se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias", agrega el comunicado.

Cabe señalar que la policía no detalló la nacionalidad de los ocho detenidos, entre los que figuraban los cabecillas de la red.

Temas relacionados:

España

Detenidos

Colombia

Amenazas

