Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Maduro fue buscado formalmente por la justicia de Estados Unidos durante 5 años y 9 meses.

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA, habló en NTN24 sobre la operación militar que llevó a cabo Estados Unidos en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro.

“Maduro ha sido extraído de Venezuela en una operación quirúrgica militar estadounidense, buscado por la justicia norteamericana por crímenes de narcotráfico y terrorismo”, explicó Suju.

A su vez, sostuvo: “Hemos seguido como sucedieron las cosas, los ataques a bases militares para evitar cualquier respuesta... Hoy vemos como se llevaron al más alto responsable de lo que ha ocurrido en Venezuela, se cansó de decir que era el jefe del régimen, esa estructura criminal ha sido desmantelada desde su cabeza”.

Además, la entrevistada se refirió al llamado de otros colaboradores del régimen a los colectivos y a la milicia venezolana.

“Quedan estas personas (número poco significativo) a las que están llamando a la calle, no están defendiendo a Venezuela, están defendiendo a una estructura criminal... En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos, a toda la población civil, calma, ahorrar energía, seguir fuentes confiables de información, y quédense en sus casas”, recalcó.

Fue en horas de la madrugada de este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

La caída se produjo tras una oleada de ataques militares en diversas zonas de Venezuela, que el régimen calificó de "ataque imperialista" antes de su desmoronamiento

Maduro fue buscado formalmente por la justicia de Estados Unidos durante 5 años y 9 meses, desde que se presentaron cargos penales en su contra en marzo de 2020.

Este periodo de búsqueda finalizó el 3 de enero de 2026, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas.

