Así respondió María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, a mensaje del médico Fernando Hakim

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, respondió a un mensaje de Fernando Hakim, el reconocido neurocirujano que lideró las cirugías del senador y precandidato presidencial tras ser víctima de un atentado durante un mitin político en Bogotá.

Tarazona se refirió al breve y conmovedor mensaje que compartió el reconocido neurocirujano a través de su cuenta oficial de Instagram tras la muerte del senador.

“Querido doctor, tú y tu equipo lucharon a su altura como Miguel hubiera querido, como él mismo mostró en el camino. Gracias infinitas, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones”, escribió la esposa del senador.

A través de sus redes sociales, Fernando Hakim destacó la capacidad de lucha del senador, quien permaneció más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único. Nunca lo olvidaré”, escribió el especialista.

Semanas atrás, el especialista había compartido un mensaje en el que le pedía a un santo que lo acompañara en cada una de sus cirugías realizadas. “San Charbel, intercesor de los milagros, acompáñame en cada cirugía, guía mis manos con sabiduría, precisión y compasión”, afirmó.

“Que la ciencia y la fe trabajen siempre juntas en cada paso del camino. Curar con las manos, acompañar con el corazón y confiar con el espíritu”, agregó junto a la imagen del santo.

El mensaje del especialista se difundió pocos días después de una intervención quirúrgica realizada al senador.

Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, falleció en la madrugada de este lunes.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un encuentro con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El senador pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano. Sin embargo, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde que ocurrió el atentado, el legislador pasó más de dos meses hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

El pasado sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico donde se encontraba internado desde la tarde del atentado, había informado que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", indicó la clínica.

El parte médico agregó que Uribe Turbay requirió "reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente".

Ese parte fue el ultimo del senador con vida antes de que se produjera su muerte este lunes en horas de la madrugada.