Viernes, 19 de septiembre de 2025
Recetas

Así se prepara la hamburguesa chuletón, el secreto venezolano que combina dulzura, sabor ahumado y tradición

septiembre 19, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El chef venezolano comparte su versión de la hamburguesa chuletón, una propuesta jugosa, ahumada y perfecta para disfrutar en familia o sorprender a los invitados.

La gastronomía venezolana es reconocida por su riqueza cultural y su capacidad de fusionar tradiciones. Con raíces indígenas, influencia española y un toque africano, cada plato lleva una identidad única que seduce a quien lo prueba.

o

En esa diversidad culinaria se encuentra la hamburguesa chuletón, una creación del chef Gabriel Muratti que promete conquistar a todos los amantes de las recetas caseras y llenas de sabor.

Muratti, experto en reinventar platos tradicionales, presenta esta propuesta que combina lo mejor de una hamburguesa clásica con el toque ahumado de una jugosa chuleta sin hueso.

La clave está en respetar la textura y el dulzor natural de la carne, por eso el chef aconseja no lavarla antes de cocinarla para mantener intacto su sabor característico.

Ingredientes:

  • Salsa de tomate
  • Mostaza
  • Mayonesa
  • Queso
  • Jamón
  • Lechuga
  • Tomate
  • Cebolla
  • Chuleta ahumada sin hueso
  • Pan

Preparación:

En una sartén, la chuleta se dora vuelta y vuelta hasta alcanzar el punto ideal, mientras el pan se adereza con las salsas en un orden específico que resalta los sabores: primero la salsa de tomate, luego una pequeña cantidad de mostaza y finalmente la mayonesa.

Una vez cocida la chuleta, se agrega sobre el pan y se acompaña con una hoja de lechuga fresca, una rueda de cebolla cruda, una tajada de queso, jamón y la tapa superior del pan. El resultado es una explosión de texturas: el ahumado de la carne, la cremosidad de las salsas y la frescura de los vegetales.

Quienes deseen un toque extra pueden añadir un huevo asado o frito para elevar el nivel de proteína y dar un sabor aún más intenso.

o

Esta hamburguesa chuletón es perfecta para una cena rápida, un almuerzo familiar o una reunión con amigos, demostrando una vez más que la cocina venezolana sabe reinventarse sin perder su esencia.

