Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

octubre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Hasta el momento, han sido destruidas al menos ocho presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe.

En medio del despliegue naval por aguas del Mar Caribe y Puerto Rico, Estados Unidos mostró el entrenamiento de sus tropas con fuego real en embarcaciones de guerra naval y operaciones anfibias.

Las imágenes corresponden a las distintas maniobras que Estados Unidos ha llevado a cabo en el mes de septiembre en su lucha contra los carteles de droga en el Caribe sur.

Hasta el momento, han sido destruidas al menos ocho presuntas narcolanchas y han sido neutralizados varios “narcoterroristas” que las tripulaban en aguas internacionales.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha realizado ejercicios militares durante el fin de semana, alegando la necesidad de proteger las costas frente a posibles operaciones encubiertas de Estados Unidos con el fin de protegerse de una supuesta invasión en el territorio.

o

La televisión estatal venezolana, administrada por el régimen madurista, mostró imágenes de estos operativos en los alrededores de Caracas.

"Es importante la costa venezolana, toda la costa venezolana, para protegernos no solamente de las amenazas militares a gran escala, sino también protegernos del narcotráfico, protegernos de las amenazas terroristas, de protegernos de las operaciones encubiertas que pretenden desestabilizar a lo interno del país”, mencionó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen.

Además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, afín al régimen de Venezuela, continúa con sus ejercicios militares en las costas venezolanas, incluyendo movilizaciones hacia el puerto marítimo de La Guaira.

o

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que autorizó a la CIA para ejecutar operaciones dentro del territorio venezolano, además que anticipó ataques terrestres para detener al Cartel de los Soles, al que vincula directamente con Maduro, quien tiene una recompensa de 50 millones de dólares sobre su cabeza.

