Ataque repentino y brutal a una sinagoga en Manchester deja dos muertos y tres heridos

Dos personas murieron y tres resultaron heridas graves en un ataque ocurrido el jueves por la mañana frente a una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, informó la policía.

Las fuerzas del orden dispararon contra el sospechoso del ataque, pero actualmente no pueden confirmar su muerte, agregó la policía en X, explicando que se sospecha que el hombre lleva consigo "objetos sospechosos" y que un equipo especializado en artefactos explosivos está en el lugar.

El rey Carlos III afirmó el jueves estar "profundamente conmocionado y apenado" por el ataque a una sinagoga en Mánchester, en el norte de Inglaterra.

El rey expresó que su esposa, la reina Camila, y él quedaron "profundamente conmocionados y apenados" al enterarse del "horrible" ataque en Mánchester, "especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía", que celebra este jueves la festividad de Yom Kipur.

Los servicios de emergencia desplegados en el lugar estaban atendiendo a "personas con heridas causadas tanto por el vehículo como por apuñalamientos", precisó la policía del Gran Mánchester.

La policía añadió que disparó contra el sospechoso pero sin precisar si sobrevivió, aunque el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, dijo a la BBC que el "peligro inmediato parece haber pasado".

Según los testigos que contactaron a la policía, "un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo", precisó esta última.

El alcalde del Gran Mánchester pidió a la gente "no especular en las redes sociales" y felicitó a la policía por su intervención "rápida".

El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió acortar, debido a este ataque, su presencia en la cumbre europea de Copenhague, según una fuente gubernamental británica.

"Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall", al norte de Mánchester, escribió el jefe del gobierno en X.

"El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible", agregó.

El día de la festividad judía de Yom Kipur los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para orar.