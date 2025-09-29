Así se ve la actriz creada con inteligencia artificial que generó conmoción en Hollywood: "es un ataque al arte"

Una actriz creada con inteligencia artificial (IA) desató una fuerte conmoción en Hollywood, tanto que su creadora respondió el domingo a las duras críticas de la comunidad del entretenimiento afirmando que, lejos de ser "un ataque al arte", como varios usuarios catalogaron la creación, se trata de "una obra de arte".

Tilly Norwood, una joven de tez blanca y cabello castaño creada artificialmente y que se describe en su Instagram como una actriz en formación, llamó la atención de varios agentes comerciales, reveló su creadora, Eline Van der Velden, en un panel de la industria en Suiza.

Van der Velden dijo que estudios y otras compañías del entretenimiento abrazan discretamente la IA, y que su compañía, Particle6, cree que puede reducir de forma significativa los costos de producción.

"Cuando lanzamos a Tilly, la gente preguntaba '¿Qué es eso?', y ahora vamos a anunciar cuál agencia la va a representar en los próximos meses", contó Van der Velden.

Norwood, generada por IA, apareció ya en una escena corta. En julio Van der Velden aseguró a Broadcast International que la compañía tenía grandes ambiciones para su creación.

"Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, es nuestro objetivo". "La gente se da cuenta que su creatividad no debe limitarse por un presupuesto, y es por eso que la IA puede ser positiva", sostuvo.

La IA es un tópico sensible para Hollywood y su uso por parte de los estudios fue uno de los puntos cruciales en las negociaciones con actores y guionistas marcados por las huelgas que paralizaron al sector en 2023.

La actriz y cantante mexicana Melissa Barrera, reconocida principalmente por su protagónico en la película de terror 'Scream', considera que los artistas deberían boicotear al agente que promueva a la actriz de IA.

"Espero que todos los actores representados por el agente que haga esto, lo manden al carajo. Qué asco, capten el ambiente", escribió en Instagram.

Mara Wilson, recordada por su icónica interpretación de 'Matilda' en 1996, dijo, por su parte, que estas creaciones les quitan empleo a las personas: "¿Qué hay de los cientos de mujeres de cuyos rostros tomaron material para crearla? ¿No podían contratar a ninguna de ellas?".

En una extensa publicación en el Instagram de Norwood, Van der Velden respondió que su personaje no era un reemplazo para un ser humano, sino un trabajo creativo: "como muchas formas de arte anteriores a ella, desata conversación, y eso por sí solo muestra el poder de la creatividad".

"Crear Tilly ha sido, para mí, un acto de imaginación y artesanía, no muy diferente a dibujar un personaje, escribir un papel o dar forma a una actuación. Se necesita tiempo, habilidad y repetición para dar vida a un personaje así. Ella representa la experimentación, no la sustitución. Gran parte de mi trabajo siempre ha sido sobre sostener un espejo a la sociedad a través de la sátira, y esto no es diferente", agregó.

El uso de la IA, entretanto, se ha vuelto más visible en el sector creativo recientemente y cada vez genera más controversia en el mundo del entretenimiento.

La banda virtual 'The Velvet Sundown', por ejemplo, superó el millón de oyentes en Spotify en el reciente verano boreal, mientras que, en agosto, la revista Vogue publicó un anuncio con un modelo generado por IA.