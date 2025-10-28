Aumenta el drama del periodista venezolano secuestrado por el régimen: el hermano que le llevaba la comida sufrió un infarto fulminante

Tras 250 días detenido y sin derecho a la defensa, activistas y ONG exigen la liberación del periodista Rory Branker, mientras que denuncian el agravamiento de su situación debido al reciente fallecimiento de su hermano Erman Branker, el único familiar directo autorizado para llevarle alimento diariamente al centro de reclusión en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, Caracas.

Según detalló la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), el periodista está "viviendo en la incertidumbre constante que pone en riesgo su integridad como persona y como ciudadano".

"Su familia atraviesa un nuevo y profundo dolor: su único hermano, Erman Branker, quien durante todo este tiempo le llevaba alimentos y apoyo diario, falleció".

Además señaló que su madre, que tiene 80 años de edad, pide noticias sobre el proceso judicial de su hijo.

"Exhortamos a que se actúe con humanidad y urgencia. Cada día que pasa es un día más de dolor innecesario para Rory y para su madre, que a sus 80 años sigue esperando noticias de su hijo. La vida y la dignidad de esta familia merecen respeto y protección inmediatos".

JEP pidió a las autoridades revisar el caso y que se otorguen medidas cautelares que le permitan recuperar su libertad.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), se sumó a la exigencia de libertad del trabajador del medio La Patilla.

El periodista fue detenido por funcionarios del Sebin la tarde del 20 de febrero en Caracas, y desde entonces se desconocía su paradero. No fue sino hasta el 27 de febrero que el ministro de Interior Diosdado Cabello confirmó su arresto sin dar razón de su ubicación.

La prensa ha sido uno de los sectores más golpeados por la ola de represión en Venezuela, donde actualmente estos 12 comunicadores permanecen tras las rejas: Luis López, Julio Balza, Juan Francisco Alvarado, Gabriel González, "El flaco" Camero, Roland Carreño, Rory Branker, Ramón Centeno, Carlos Marcano, Carlos Julio Rojas, Biagio Pilieri, Leandro Palmar y Belices Cubillán.