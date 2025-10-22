NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
canonización

“Estos santos son de todos los venezolanos y no de un régimen que tiene presos políticos”: analista sobre la canonización de JGH y la madre Rendiles

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Pedro Burelli, analista político, habló sobre la suspensión de la canonización de los dos santos en Venezuela.

La reciente canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, ha desatado fuertes tensiones entre la Iglesia Católica y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Además, este miércoles se conoció que la iglesia venezolana suspendió la canonización de los dos santos convocada para este fin de semana en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Para hablar sobre este tema, Pedro Burelli, analista político y empresario, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado se refirió a las dos delegaciones que estuvieron en la canonización de los dos santos venezolanos en El Vaticano diciendo: “esto fue una misión en contraste con la delegación oficial”.

o

“Obviamente un gobierno absolutamente ilegitimo, anticatólico y completamente manipulador que esté representado ahí no tiene sentido”, añadió.

Burelli puntualizó: “estos santos son de todos los venezolanos y no de un régimen que tiene presos políticos, por lo cual la presencia de familiares de presos políticos es la manera de decir: ‘está es la realidad de Venezuela’”.

“Estamos frente a un régimen que desaparece, tortura, mata y exilia; pero ahora se quieren hacer los santurrones, saludar al papa y hacerse en la primera fila de los eventos”, enfatizó.

Temas relacionados:

canonización

José Gregorio Hernández

Carmen Rendiles

Santos

Iglesia venezolana

