Fiscalía de Colombia aseguró que pedirá ayuda al régimen de Venezuela para capturar a guerrilleros involucrados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, informó este jueves que pedirá ayuda al régimen en Venezuela para capturar al ex número dos de las FARC y a otro guerrillero, quienes están involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Las autoridades colombianas señalan como responsables intelectuales del crimen a alias Zarco Aldinever y a Iván Márquez, antiguo dirigente de la guerrilla que firmó el acuerdo de paz de 2016 y luego retomó las armas.

Los datos de la inteligencia militar de Colombia indican que Márquez, líder de la denominada Segunda Marquetalia, y su lugarteniente, Aldinever, se refugian actualmente en territorio venezolano, donde presuntamente estarían escondidos.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, dicha organización criminal está detrás del magnicidio de Uribe Turbay, quien se perfilaba como candidato presidencial en las elecciones de este año en Colombia.

Camargo Garzón explicó que las órdenes de captura emitidas esta semana están acompañadas de una solicitud a Interpol, organismo del que Venezuela hace parte.

En ese contexto, la fiscal dijo que su país activará "los canales diplomáticos" con Caracas para ubicar a los guerrilleros.

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"Contamos con la colaboración del sistema judicial venezolano", dijo en una entrevista con una emisora de radio local.

Miguel Uribe Turbay, quien al momento de su muerte tenía 39 años, fue baleado el 7 de junio de 2026 durante un acto de campaña en Bogotá, pero falleció dos meses más tarde en un hospital.

Por el crimen han sido detenidas nueve personas, incluido el menor de edad que disparó el arma contra el político.