"No necesito consejos de personas estúpidas que no han hecho nada para detener estos conflictos": Trump responde a críticos previo a encuentro con Zelenski

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó en su plataforma digital, un fuerte señalamiento a aquellos que opinan sobre su mediación en la guerra entre Rusia y Ucrania.

“He resuelto seis guerras en seis meses, una de ellas un posible desastre nuclear, y sin embargo tengo que leer y escuchar al Wall Street Journal y a muchos otros que realmente no tienen ni idea, decirme todo lo que estoy haciendo mal en el lío de Rusia/Ucrania, que es la guerra de Sleepy Joe Biden, no la mía”, escribió en su red social.

“Solo estoy aquí para detenerla, no para seguir adelante con ella. NUNCA habría ocurrido si yo fuera presidente. Sé exactamente lo que estoy haciendo y no necesito los consejos de personas que llevan años trabajando en todos estos conflictos y nunca han sido capaces de hacer nada para detenerlos”, continuó.

Asimismo, el titular de la Casa Blanca calificó a estas personas “estúpidas, sin sentido común, inteligencia ni comprensión, y solo hacen que el desastre actual entre Rusia y Ucrania sea más difícil de arreglar”.

“A pesar de todas mis críticas superficiales y muy envidiosas, lo conseguiré, ¡siempre lo consigo!”, añadió el gobernante republicano.

El mandatario norteamericano agregó en otro mensaje que “Zelenski puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato o puede seguir luchando”.

“Recuerda cómo empezó. No se puede recuperar Crimea -Obama la entregó (hace 12 años, sin que se disparara un solo tiro)-, y y nada de ingresar a la OTAN. Algunas cosas nunca cambian”, adicionó.

Este lunes se tiene previsto un encuentro entre el presidente ucraniano y el jefe de Estado de la unión americana en Washington para abordar la posibilidad de poner final a la guerra entre Moscú y Kiev.

En esa reunión también estarán presentes, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente finlandés Alexander Stubb, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.