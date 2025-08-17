NTN24
Domingo, 17 de agosto de 2025
Domingo, 17 de agosto de 2025
Marco Rubio

"Putin no se reunirá con Macron o con el Reino Unido, solo Trump puede unir a estas dos partes": Marco Rubio sobre esfuerzos para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania

agosto 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Para el jefe de la diplomacia de la unión americana, "la única forma de llegar a un acuerdo es que cada parte reciba algo y cada parte ceda algo, y eso ha sido muy difícil".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló en entrevista con los medios de comunicación Fox News y NBC News, respectivamente, sobre el encuentro que se dio en Alaska entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra que se desarrolla en territorio ucraniano.

o

En ese sentido, para el jefe de la diplomacia de la unión americana, "la única forma de llegar a un acuerdo es que cada parte reciba algo y cada parte ceda algo y eso ha sido muy difícil”.

A criterio del funcionario de la Casa Blanca, “si eso fuera fácil”, el conflicto “no habría durado tres años y medio... Por eso Zelenski viene mañana" a Washington.

Ante la prensa de su país, Rubio indicó, además: "Putin no se reunirá con Macron, no se reunirá con el Reino Unido... Sólo hay un líder en el mundo que tiene alguna posibilidad de unir a estas dos partes, y ese es el presidente Trump”.

o

A su vez, Rubio se refirió a la postura adoptada por varios lideres europeos en cuanto a la presión que ejercen sobre Moscú. ”Pierdes ese papel (de mediador) en el momento en que impones sanciones adicionales", agregó el secretario de Estado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estará acompañado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y otros líderes europeos en su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, este lunes 18 de agosto.

Así lo anunció este domingo en la mañana la propia von der Leyen en sus redes sociales.

“Esta tarde recibiré a Zelenski en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de VTC dispuestos. A petición del presidente Zelenski, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana”, expresó la política alemana en X.

o

También se dio a conocer que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, visitará los Estados Unidos para participar en el mencionado encuentro organizado por la Casa Blanca.

Trump, mediante su plataforma digital Truth Social, además dio detalles sobre lo que será la reunión con Zelenski en Washington.

“El presidente Zelenski vendrá a D.C., la Oficina Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, millones de vidas de personas se salvarán”, remarcó Trump.

Para recapitular un poco, vale recordar que la invasión rusa a Ucrania también conocida como la guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014.

Expertos coinciden que se trata del mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Hasta la fecha se han dado varias conversaciones para poner punto final a esta oscura página en la historia contemporánea del ‘viejo continente’.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Ucrania y Rusia

Guerra

Europa

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Política

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski habló con Trump sobre reunión con Putin y se suma a los esfuerzos por lograr la paz: "el lunes me reuniré con el presidente Trump"

Agente del Sebin / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Represión en Venezuela

"Hay precedentes de muertos en los centros de tortura": hijo de Perkins Rocha sobre la represión del régimen a un año de las elecciones en Venezuela

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

“Maduro y su régimen criminal no durarán para siempre”: Embajada de Estados Unidos en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski habló con Trump sobre reunión con Putin y se suma a los esfuerzos por lograr la paz: "el lunes me reuniré con el presidente Trump"

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, junto a su abogado, Jaime Granados - Foto: EFE
Álvaro Uribe

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

El delantero venezolano Salomón Rondón. (EFE)
Salomón Rondón

"El próximo se lo hace al Madrid": el venezolano Salomón Rondón volvió a marcar un gol con un club europeo después de más de tres años

Agente del Sebin / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Represión en Venezuela

"Hay precedentes de muertos en los centros de tortura": hijo de Perkins Rocha sobre la represión del régimen a un año de las elecciones en Venezuela

Partido de Copa Libertadores de Caracas FC - Foto: EFE
Bayern Múnich

El Bayern Múnich se rinde ante promesa del fútbol venezolano con poderío goleador: "Este chamo demostró su talento"

Gobierno de Estados Unidos
Intercambio de prisioneros

Reacciones desde Estados Unidos a la liberación por parte del régimen venezolano de un exmarine culpable de triple asesinato

Rally - Foto de referencia EFE
Accidente en Ecuador

Así fue el accidente en el que un vehículo arrolló a una multitud en el Rally Vuelta al Ecuador: dos personas murieron y el evento fue cancelado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano