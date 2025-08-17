"Putin no se reunirá con Macron o con el Reino Unido, solo Trump puede unir a estas dos partes": Marco Rubio sobre esfuerzos para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló en entrevista con los medios de comunicación Fox News y NBC News, respectivamente, sobre el encuentro que se dio en Alaska entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra que se desarrolla en territorio ucraniano.

En ese sentido, para el jefe de la diplomacia de la unión americana, "la única forma de llegar a un acuerdo es que cada parte reciba algo y cada parte ceda algo y eso ha sido muy difícil”.

A criterio del funcionario de la Casa Blanca, “si eso fuera fácil”, el conflicto “no habría durado tres años y medio... Por eso Zelenski viene mañana" a Washington.

Ante la prensa de su país, Rubio indicó, además: "Putin no se reunirá con Macron, no se reunirá con el Reino Unido... Sólo hay un líder en el mundo que tiene alguna posibilidad de unir a estas dos partes, y ese es el presidente Trump”.

A su vez, Rubio se refirió a la postura adoptada por varios lideres europeos en cuanto a la presión que ejercen sobre Moscú. ”Pierdes ese papel (de mediador) en el momento en que impones sanciones adicionales", agregó el secretario de Estado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estará acompañado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y otros líderes europeos en su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, este lunes 18 de agosto.

Así lo anunció este domingo en la mañana la propia von der Leyen en sus redes sociales.

“Esta tarde recibiré a Zelenski en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de VTC dispuestos. A petición del presidente Zelenski, me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana”, expresó la política alemana en X.

También se dio a conocer que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, visitará los Estados Unidos para participar en el mencionado encuentro organizado por la Casa Blanca.

Trump, mediante su plataforma digital Truth Social, además dio detalles sobre lo que será la reunión con Zelenski en Washington.

“El presidente Zelenski vendrá a D.C., la Oficina Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, millones de vidas de personas se salvarán”, remarcó Trump.

Para recapitular un poco, vale recordar que la invasión rusa a Ucrania también conocida como la guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014.

Expertos coinciden que se trata del mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Hasta la fecha se han dado varias conversaciones para poner punto final a esta oscura página en la historia contemporánea del ‘viejo continente’.