Lunes, 11 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

Avanza en el Congreso de Colombia la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay

agosto 11, 2025
Por: Luis Cifuentes
Cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Cientos de personas se han acercado a la sede legislativa para darle el último adiós al precandidato presidencial asesinado en Bogotá.

El féretro en donde reposan los restos del senador y precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay llegó al Congreso en donde está dispuesta una emotiva cámara ardiente en su honor. "Paz en su tumba" fueron las palabras que antecedieron al solemne ingreso en el que se vio a varias personas agitar pañuelos blancos.

La cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay, asesinado tras ser baleado mientras realizaba un mitin político al occidente de la capital del país, estará presente entre este lunes y miércoles.

Cientos de personas, entre ellos sus familiares y amigos, se han acercado a la sede legislativa para expresarle el último adiós.

A su llegada al Capitolio, María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, dio sus primeras declaraciones a los medios de comunicación.

Para el país se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo.

Expresó que lo que Miguel quisiera para los colombianos es unión, paz y amor. “Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Hoy que estamos dándole la despedida quiero decirles que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia”, agregó.

Uno de los primeros en arribar al salón Elíptico de la Cámara de Representantes fue el expresidente Juan Manuel Santos, quien llegó junto a su esposa y uno de sus hijos para rendirle homenaje al senador.

Cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
También hizo presencia el expresidente César Turbay, al igual que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Varios concejales del Centro Democrático por Bogotá también arribaron al recinto para darle el último adiós a Miguel Uribe y expresarle sus condolencias.

A su vez, un grupo de exgobernadores denominado “La Fuerza por las Regiones” también hizo presencia en el Congreso de la República.

Hubo también una alta afluencia de parlamentarios de distintas orillas políticas para participar de la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe, quien murió a los 39 años.

Alrededor de las 9 de la noche arribaron los restos de Uribe Turbay al Congreso de la República, donde será velado en cámara ardiente.

La cámara ardiente estará abierta al público a partir de este martes 12 de agosto a las 8 de la mañana (hora local).

