Presidente Petro tuvo dificultades para reabastecer su avión debido a recientes sanciones de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo problemas para reabastecer el avión presidencial debido a las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos, en medio de una profunda crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump, informó el ministro del Interior Armando Benedetti el jueves.

El avión del mandatario hizo escala en Madrid para repostar, pero los funcionarios del principal aeropuerto de España le negaron la recarga de combustible.

Tras negociar con el gobierno español, dirigido por Pedro Sánchez, el avión se dirigió a una base militar para poder reabastecer su combustible. Petro agradeció la "ayuda del reino de España" para llegar a Riad y seguir con su gira por Catar y Egipto.

"La empresa que le vende la gasolina o le presta los servicios de limpieza o la escalera casi siempre son americanas. Entonces ellas se negaron a prestar el servicio debido al tema de la (lista) OFAC, por eso aterrizó en una base militar", explicó Armando Benedetti, en referencia a la lista Clinton con duras sanciones financieras en la que Estados Unidos incluyó a Petro.

Washington impuso sanciones económicas contra el presidente, su esposa Verónica Alcocer —de quien Petro dijo después haberse separado—, hijo Nicolás Petro y el ministro Benedetti.

"Todos le dijimos que no viajara; primero porque era una complicación el tema de la gasolina (...) había una cantidad de situaciones en las cuales era complejo el viaje y él en su forma terca, insistió que él iba, que no lo iban a aislar y viajó", dijo Benedetti en W Radio.

El ministro aseguró que su tarjeta de crédito fue bloqueada y que no sabe cómo se resolverá el tema de sus cuentas bancarias, ante las sanciones de la administración Trump.

El Departamento de Estado estadounidense también revocó la visa a Petro, a quien el presidente republicano acusa de "líder del narcotráfico", luego de retirar a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra las drogas, en una seguidilla de sanciones, según él, por no hacer suficiente para frenar el narcotráfico.

Colombia y Estados Unidos, históricos aliados comerciales y militares, están en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

El presidente colombiano rechaza la campaña estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, en las que Washington ha matado al menos a 62 presuntos narcos, muertes que Bogotá, como otros organismos internacionales, tilda de "ejecuciones extrajudiciales".