NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro tuvo dificultades para reabastecer su avión debido a recientes sanciones de Estados Unidos

octubre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Gustavo Petro en avión presidencial - Foto EFE
Gustavo Petro en avión presidencial - Foto EFE
El ministro del interior de Colombia, Armando Benedetti, informó la novedad que se presentó rumbo a la gira diplomática de Petro por el Medio Oriente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo problemas para reabastecer el avión presidencial debido a las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos, en medio de una profunda crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump, informó el ministro del Interior Armando Benedetti el jueves.

El avión del mandatario hizo escala en Madrid para repostar, pero los funcionarios del principal aeropuerto de España le negaron la recarga de combustible.

o

Tras negociar con el gobierno español, dirigido por Pedro Sánchez, el avión se dirigió a una base militar para poder reabastecer su combustible. Petro agradeció la "ayuda del reino de España" para llegar a Riad y seguir con su gira por Catar y Egipto.

"La empresa que le vende la gasolina o le presta los servicios de limpieza o la escalera casi siempre son americanas. Entonces ellas se negaron a prestar el servicio debido al tema de la (lista) OFAC, por eso aterrizó en una base militar", explicó Armando Benedetti, en referencia a la lista Clinton con duras sanciones financieras en la que Estados Unidos incluyó a Petro.

Washington impuso sanciones económicas contra el presidente, su esposa Verónica Alcocer —de quien Petro dijo después haberse separado—, hijo Nicolás Petro y el ministro Benedetti.

o

"Todos le dijimos que no viajara; primero porque era una complicación el tema de la gasolina (...) había una cantidad de situaciones en las cuales era complejo el viaje y él en su forma terca, insistió que él iba, que no lo iban a aislar y viajó", dijo Benedetti en W Radio.

El ministro aseguró que su tarjeta de crédito fue bloqueada y que no sabe cómo se resolverá el tema de sus cuentas bancarias, ante las sanciones de la administración Trump.

El Departamento de Estado estadounidense también revocó la visa a Petro, a quien el presidente republicano acusa de "líder del narcotráfico", luego de retirar a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra las drogas, en una seguidilla de sanciones, según él, por no hacer suficiente para frenar el narcotráfico.

Colombia y Estados Unidos, históricos aliados comerciales y militares, están en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

o

El presidente colombiano rechaza la campaña estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, en las que Washington ha matado al menos a 62 presuntos narcos, muertes que Bogotá, como otros organismos internacionales, tilda de "ejecuciones extrajudiciales".

Temas relacionados:

Petro en Lista Clinton

Gobierno Petro

Pedro Sánchez

España

Avión

Medio Oriente

Relaciones diplomáticas

Sanciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
Explosión en Guayaquil | Foto: AFP
Guayaquil

Fuerte explosión cerca de un reconocido centro comercial al norte de Guayaquil, Ecuador: gobernador de Guayas denunció “terrorismo”

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

En Aeropuerto LaGuardia - AFP
Accidente aéreo

Dos aviones chocaron en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York cuando uno estaba aterrizando y el otro se preparaba para despegar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Explosión en Guayaquil | Foto: AFP
Guayaquil

Fuerte explosión cerca de un reconocido centro comercial al norte de Guayaquil, Ecuador: gobernador de Guayas denunció “terrorismo”

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

En Aeropuerto LaGuardia - AFP
Accidente aéreo

Dos aviones chocaron en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York cuando uno estaba aterrizando y el otro se preparaba para despegar

Fernando Savater - Foto EFE
Escritores

"El populismo es la democracia de los ignorantes": Fernando Savater analiza cómo detener algunas tendencias políticas de América Latina

Selección venezolana en Maturín - Foto EFE/ Bandera de México - Foto de referencia Canva
La Vinotinto

"A cumplir tu sueño de niño": padre de futbolista nacido en México celebró eufóricamente el llamado de su hijo a La Vinotinto

John Bolton | Foto: AFP
John Bolton

Exasesor de seguridad de Trump, John Bolton fue acusado formalmente por presunto mal manejo de información

Vinicius y el futbolista del Getafe Kiko Femenía | Foto: EFE
Vinicius

Jugador que protagonizó picante cruce con Vinícius se refirió a lo sucedido en el campo de juego: "Si los árbitros caen, va a seguir igual"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda